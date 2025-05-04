«Даллас» победил «Колорадо» и вышел во второй раунд Кубка Стэнли
Хоккейный клуб «Даллас Старз» одержал победу над «Колорадо Эвеланш» в седьмом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и вышел во второй раунд Кубка Стэнли. Встреча прошла 4 мая в Далласе.
Хозяева стадиона одолели соперников со счетом 4:2, забив все четыре шайбы в третьем периоде. У команды победителей хет-трик оформил Микко Рантанен, еще один гол забил Уайтт Джонстон, Илья Любушкин сделал результативную передачу, пишет «Спорт-Экспресс».
У «Колорадо» голами отличились Джош Мэнсон и Нэйтан Маккиннон.
Во втором раунде чемпионата «Даллас» встретится с победителями игры «Сент-Луис» – «Виннипег».
30 апреля «Каролина Харрикейнз» обыграла «Нью-Джерси Девилз» во втором овертайме пятого матча первого раунда плей-офф НХЛ, пробившись во второй раунд Кубка Стэнли. Игра завершилась со счетом 5:4. Победный гол на 85-й минуте встречи в большинстве забил нападающий Себастьян Ахо.