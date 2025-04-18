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Столичный шанс: выиграет ли Овечкин второй Кубок Стэнли

Стали известны все пары первого раунда плей-офф НХЛ
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Фото: REUTERS/Geoff Burke
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Все участники и пары первого раунда Кубка Стэнли стали известны по итогам матча между «Монреалем» и «Каролиной» (4:2). Благодаря этой победе «Канадиенс» в первом раунде сыграют с лучшим клубом Восточной конференции — «Вашингтоном» Александра Овечкина. Из других любопытных пар стоит отметить противостояние «Тампы» Никиты Кучерова и Андрея Василевского с «Флоридой» Сергея Бобровского, а также соперничество «Миннесоты» Кирилла Капризова и «Вегаса» Ивана Барбашева. Подробнее о плей-офф НХЛ, стартующем 19 апреля, — в материале «Известий».

Овечкин против Демидова

Первый раунд плей-офф НХЛ подарит встречу Александра Овечкина и Ивана Демидова. «Монреаль» вырвал последнюю путевку в зону уайлд-кард, не пустив туда «Коламбус». «Канадиенс» здорово провели апрель — только в одном матче парни Мартена Сан-Луи не набрали очки. Выход в плей-офф — большой успех для перестроечной команды, однако дерзкий «Монреаль» явно не собирается на этом останавливаться. Хотя «Вашингтон» и выглядит очевидным фаворитом серии.

Сила нынешнего «Вашингтона» — в балансе. Главный тренер Спенсер Карбери может положиться на вариативное нападение. Результат отдельного матча готовы решить разные звенья. При этом за кубковый опыт в команде отвечают мастера, знающие накал плей-офф — Овечкин, Строум, Карлсон, Уилсон. У молодого «Монреаля» таких личностей в составе нет. В плей-офф на одном задоре далеко не уедешь. В ключевые моменты серий важно уметь держать удар. То, что таланты из «Канадиенс» — Хатсон, Слафковски, Демидов, — сыграют в плей-офф — огромный плюс для организации, но они слишком молоды для подвигов в Кубке Стэнли. Нынешний «Вашингтон», стабильно прошедший регулярку, «Монреалю» пока не ровня.

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«Кэпиталз» сочетают мастерство, опыт и игровую вариативность. Есть вожак Овечкин, знающий, как завоевывать Кубок Стэнли. Есть вратари, которые большую часть регулярки стабильно держали высокий уровень. Есть прогрессирующие Протас и Макмайкл. Есть опытные Строум, Уилсон и Карлсон. Всё это складывается в организованную командную работу, в которой нельзя выделить одну тройку, влияющую на результат больше остальных. Так почему бы «Столичным» не повторить успех 2018 года?

Кучеров против Бобровского

Дерби Флориды в плей-офф — событие всегда несколько особенное. За годы столкновений на пути к Кубку Стэнли «Пантерз» и «Лайнтинг» приучили нас к тому, что не жалеют друг друга на льду. Уровень ненависти между соседями по штату нередко зашкаливает. Тем более, что залезающих под кожу персонажей у Пола Мориса и Джона Купера хватает. Чего стоят только нападающие «котов» Мэтью Ткачак и Брэд Маршан, которые точно будут терзать всю серию Кучерова, Пойнта и компанию.

Итоговое положение команд в Атлантическом дивизионе и более высокий посев «Тампы» могут ввести в заблуждение относительно претендентского статуса «Флориды» в грядущем розыгрыше Кубка Стэнли. Однако здесь важно вспомнить, что большую часть сезона «Пантеры» шли выше «Молний», резко сбавив ход под конец регулярки из-за большого количества травм. Теперь главный вопрос в том, в каком состоянии подойдут к первому раунду только-только залечившие повреждения лидеры Мориса.

Если Баркову, Ткачаку и Райнхарту удастся оперативно набрать оптимальную форму, то здорово доукомплектованная на дедлайна «Флорида» обязана проходить первый раунд и идти за вторым кубком. Только нынешняя «Тампа» точно не выглядит командой, чей потолок — выход в плей-офф.

Капризов против «Вегаса»

Состав финишировавшего вторым на «Западе» «Вегаса» не выглядит образцом сбалансированности, как в чемпионский сезон два года назад. Однако золотой костяк с Айкелом, Пьетранджело, Стоуном, Карлссоном, Барбашевым, Хагом и Смитом показал, что по-прежнему способен не только решать большие задачи, но и действовать достаточно ярко в атаке.

На данный момент нет никаких предпосылок, что с трудом залезшая в плей-офф «Миннесота» остановит «Рыцарей» в первом раунде. С возвращением под занавес регулярного чемпионата из лазарета Кирилла Капризова и Йоэля Эрикссона Эка шансы «Дикарей» на проход первого раунда выглядят не такими скромными. Но рассчитывать на такой исход с одной классной тройкой в атаке будет архисложно.

На стороне «Вегаса» относительно удобная сетка — сначала ее ждет проходимая «Миннесота» (три победы в трех матчах регулярного чемпионата), а потом выживший в жестокой мясорубке «Лос-Анджелес» – «Эдмонтон». Если команде удастся добраться до финала Кубка Стэнли с минимальными потерями, то она точно будет фаворитом в серии против любого соперника с Востока.

Справка «Известий»

Плей-офф НХЛ-2024/25

Первый раунд

Восточная конференция:

«Торонто» – «Оттава»

«Тампа-Бэй» – «Флорида»

«Вашингтон» – «Монреаль»

«Каролина – «Нью-Джерси»

Западная конференция:

«Виннипег» – «Сент-Луис»

«Даллас» – «Колорадо»

«Вегас» – «Миннесота»

«Лос-Анджелес» – «Эдмонтон»

Во втором раунде на Востоке сыграют победители пар «Вашингтон» – «Монреаль» и «Каролина» – «Нью-Джерси», «Торонто» – «Оттава» и «Тампа» – «Флорида». На Западе во втором раунде сыграют победители пар «Эдмонтон» – «Лос-Анджелес» и «Вегас» – «Миннесота», «Виннипег» – «Сент-Луис» и «Даллас» – «Колорадо». Плей-офф НХЛ сезона-2024/25 начнется 19 апреля 2025 года и завершится финальной серией в июне.

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