«Каролина» обыграла «Нью-Джерси» и вышла во второй раунд Кубка Стэнли
Хоккейная команда «Каролина Харрикейнз» одержала победу над «Нью-Джерси Девилз» во втором овертайме пятого матча первого раунда плей-офф НХЛ, пробившись во второй раунд Кубка Стэнли.
Игра завершилась со счетом 5:4 в пользу «Каролины». Победный гол на 85-й минуте встречи в большинстве забил нападающий Себастьян Ахо. Также шайбы оформили Тэйлор Холл, Джексон Блэйк и российский форвард Андрей Свечников, передает «Спорт-Экспресс».
У «Нью-Джерси» отличились Доусон Мерсер, Тимо Майер, Стефан Ноусен и Нико Хишир.
Следующим соперником ХК «Каролина Харрикейнз» станет победитель противостояния с «Вашингтон Кэпиталз» — «Монреаль Канадиенс».
ХК «Каролина Харрикейнз» обыграл 27 апреля «Нью-Джерси Девилз» в четвертом матче серии 1/8 финала плей-офф НХЛ. Встреча закончилась со счетом 5:2. У победителей три шайбы забросил российский нападающий Андрей Свечников (на 1-й, 21-й, 67-й минутах), по шайбе также оформили защитник Джейкоб Славин (на 10-й) и нападающий Джордан Мартинук (на 55-й).