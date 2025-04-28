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Хет-трик Свечникова помог «Каролине» обыграть «Нью-Джерси» в матче Кубка Стэнли

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Фото: TASS/AP
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Хоккейный клуб «Каролина Харрикейнз» обыграл «Нью-Джерси Девилз» в четвертом матче серии 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла 27 апреля и закончилась со счетом 5:2.

У победителей три шайбы забросил российский нападающий Андрей Свечников (на 1-й, 21-й, 67-й минутах), по шайбе также оформили защитник Джейкоб Славин (на 10-й) и нападающий Джордан Мартинук (на 55-й). У «Девилз» отличились нападающие Нико Хишир (на 23-й) и Тимо Майер (на 28-й).

По итогам игры Свечников вошел в тройку лучших бомбардиров в истории команды в играх плей-офф НХЛ. На счету россиянина теперь 41 очко в Кубке Стэнли.

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ХК «Каролина» обыграл «Нью-Джерси» в стартовом матче первого раунда плей-офф НХЛ 20 апреля со счетом 4:1. В составе победителей дубль оформил Логан Станковен (на 27-й и 34-й минутах), также шайбы забросили Джейлен Чатфилд (на 3-й) и российский форвард Андрей Свечников (на 58-й). Среди хоккеистов «Нью-Джерси» шайбу забросил Нико Хишир (на 39-й).

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