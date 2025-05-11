Завершилось объявленное Путиным перемирие в честь 80-летней годовщины Победы

Перемирие, объявленное президентом РФ Владимиром Путиным в честь 80-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне на период с 00:00 мск 8 мая до 00:00 мск 11 мая, подошло к концу.

В Минобороны России 10 мая сообщили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не прекратили боевые действия, несмотря на объявление перемирия, в частности было зафиксировано более 9,3 тыс. нарушений.

Путин 28 апреля объявил перемирие в дни 80-летия Победы. Тогда в Кремле отметили, что Россия вновь демонстрирует свое стремление к осуществлению мирных переговоров без предварительных условий, связанных с устранением изначальных причин украинского кризиса.

Это перемирие стало третьим с момента начала специальной военной операции (СВО). Первое было объявлено в 2023 году в честь Рождества, а второе — в честь Пасхи в апреле 2025 года.