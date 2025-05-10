Россия и Сербия начинают сотрудничество в сфере строительства АЭС

Атомная энергетика вошла в повестку российско-сербского сотрудничества. В 2024 году Сербия сняла запрет на развитие атомной энергетики в стране, сообщает телеканал «Известия».

Более пяти лет назад Белград решил построить центр ядерной науки. Россия и Сербия подписали соглашение о сотрудничестве в мирном атоме.

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