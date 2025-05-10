Российские вакцины будут активнее выходить на рынок Вьетнама

Российские вакцины будут активнее выходить на вьетнамский рынок. Об этом заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, сообщает телеканал «Известия».

Российский фонд прямых инвестиций и Национальный центр вакцин Вьетнама заключили соглашение. Планируется создание платформы для коммерциализации разработок в сфере биомедицины и здравоохранения. По словам главы РФПИ, в российских вакцинах есть большой потенциал.

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