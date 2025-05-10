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Эксперт рассказал о нюансах покупки вина в магазинах

Эксперт Катаржин напомнил, что при покупке вина нужно изучать контрэтикетки
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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При покупке вина необходимо изучать на обратной стороне бутылки контрэтикетки, на которых указана вся информация о продукте. Об этом рассказал 10 мая главный винодел винодельни «Юбилейная», входящей в группу компаний «Абрау-Дюрсо», Антон Катаржин.

«Выбирая вино в магазине, супермаркете, всегда внимательно читайте контрэтикетки на обратной стороне бутылки. На них вся необходимая информация: что за продукт, из каких сортов винограда произведен, на каких винодельнях изготовлен», — сообщил эксперт в интервью «РИА Новости».

Кроме того, он отметил, что покупателям необходимо разбираться в сортах винограда и понимать, чем отличаются стили разных виноделен.

Как заявил Катаржин, на данный момент в России «около 250, если не больше» производителей вина. Помимо этого, он добавил, что развитие винного бизнеса в России поражает своим масштабом.

Вино и любовь: каким будет винный город «Белый мыс» в Геленджике
Уникальный проект начнет принимать гостей уже в следующем году

Ранее, 23 апреля, пресс-служба Минсельхоза сообщила о росте производства вина. В январе – марте в России было произведено 12,4 млн дал вина, что на 11,6% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Лидерами среди регионов стали Краснодарский край и Республика Крым. На них приходится более 60% от всей выпущенной в стране продукции.

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