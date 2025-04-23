Реклама
Прямой эфир
Экономика
Эксперты спрогнозировали рост производства индейки в 1,5 раза к 2030 году
Общество
Из-за природных пожаров в Забайкалье ввели режим ЧС
Спорт
Спортивный агент Овечкина рассказал о мечте хоккеиста взять олимпийское золото
Общество
В аэропорту Казани введены временные ограничения на прием и выпуск рейсов
Мир
Послу Японии выражен протест из-за желания Токио использовать замороженные активы РФ
Мир
Bloomberg сообщило о росте экспорта сырой нефти из России
Общество
Суд продлил домашний арест блогеру Митрошиной
Общество
Прощание с Зурабом Церетели началось в храме Христа Спасителя
Мир
Лавров отметил развитие торгово-экономических связей с Узбекистаном
Политика
Политолог допустил влияние США на Зеленского для признания Крыма российским
Общество
Временные ограничения на работу аэропортов Нижнекамска, Казани и Ульяновска сняли
Экономика
В Минсельхозе отметили рост производства вина
Мир
СМИ заявили о понижении статуса саммита в Лондоне после отказа участия глав МИД
Мир
СМИ указали на проблемное положение Европы в случае отказа США от ее обороны
Общество
На Apple в РФ составили протокол за пропаганду нетрадиционных отношений
Наука и техника
Путин указал на колоссальные возможности применения ИИ в военном деле
Спорт
Бобровский совершил 20 сейвов и помог «Флориде» одержать победу над «Тампой»

В Минсельхозе отметили рост производства вина

0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

В январе – марте в России было произведено 12,4 млн дал вина, что на 11,6% больше, чем за аналогичный период 2024 года, сообщили в пресс-службе Минсельхоза 23 апреля.

Лидерами среди регионов традиционно являются Краснодарский край и Республика Крым, на которые суммарно приходится более 60% от всей выпущенной в стране продукции. В обоих субъектах в текущем году фиксируется рост производства: на Кубани он составил 356 тыс. дал, в Крыму — 87 тыс. дал.

При этом увеличивается выпуск как тихих, так и игристых вин. Всего в январе – марте в России произвели 8,4 млн дал тихих вин и 3,7 млн дал игристых, что на 11,5 и 15,6% выше уровня прошлого года.

Потребители всё чаще выбирают в магазинах и ресторанах российское вино, на него в настоящее время приходится порядка 60% от общего объема реализации.

В крупнейшей винодельческой компании страны «Кубань-Вино» подчеркивают, что винодельни Краснодарского края в последние годы стабильно увеличивают объемы своей продукции. Это связано с растущими потребностями рынка и поддержкой отрасли со стороны государства. За последние 10 лет качество российского вина значительно улучшилось, и всё больше потребителей выбирают отечественные напитки. В настоящее время наблюдается повышенный интерес россиян к белым и игристым винам, что непосредственно способствует увеличению их производства в России.

Импортные отставки: в РФ предложили ввести заградительную пошлину на вино
В правительстве же согласны на ее постепенное повышение — с 25% до 50%

Ранее, 4 февраля, в пресс-службе Минсельхоза сообщили о том, что производство вина и коньяка в России превысило 60 млн дал. Отмечалось, что в 2024 году отечественные виноделы выпустили порядка 61 млн дал вина и коньяка, что на 13,4% больше, чем в 2023 году. Основными регионами — производителями вина в нашей стране традиционно являются Краснодарский край (на субъект приходится 35,8% от всего производства), Республика Крым (16,1%) и Дагестан (13,7%). Потребители всё чаще отдают предпочтение отечественным винам: с каждым годом доля их продаж увеличивается как в розничной торговле, так и в общественном питании.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025