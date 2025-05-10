В движении «Другая Украина» назвали позором ресурсную сделку между Киевом и США
Ратификация ресурсной сделки между Украиной и США является позором и сдачей национальных интересов страны со стороны киевского режима. Об этом 10 мая заявил руководитель Центра поддержки украинских переселенцев в Крыму международного общественного движения «Другая Украина» Олег Бондаренко.
«Режим [президента Украины Владимира] Зеленского стремится сделать хорошую мину при плохой игре, хотя по факту соглашение по недрам — это позор и полная сдача национальных интересов страны», — сообщил он агентству «РИА Новости».
Бондаренко подчеркнул, что соглашение является «кабалой» для будущих поколений украинцев. По его словам, подписание соглашение означает то, что Зеленский сдал народ Украины в «долгосрочное рабство».
Он добавил, что сделка позволит США поставлять оружие Украине уже не безвозмездно, как это было ранее, а за счет контроля за прибылью от добычи полезных ископаемых.
8 мая президент США Дональд Трамп сообщил, что ресурсная сделка с Украиной полностью ратифицирована и одобрена ее законодательными органами. По его словам, через некоторое время он собирается провести разговор с Зеленским.
В тот же день Верховная рада ратифицировала соглашение с Соединенными Штатами по минеральным ресурсам. Отмечалось, что за ратификацию соглашения проголосовали 338 депутатов, то есть решение было принято единогласно.