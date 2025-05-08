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Верховная рада утвердила соглашение с США по недрам

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Верховная рада ратифицировала соглашение с Соединенными Штатами по минеральным ресурсам. Об этом 8 мая сообщил депутат рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

По его данным, за ратификацию соглашения с США проголосовали 338 депутатов, то есть решение было принято единогласно, без воздержавшихся. Таким образом, рада ратифицировала именно межправительственное соглашение, которое позволит создать инвестиционный фонд.

Кроме того, депутат опубликовал данные, как распределились голоса по фракциям. Больше всех голосов было у фракции президента страны Владимира Зеленского «Слуга народа» — 210.

Рада, но не очень: на Украине готовятся к голосованию по ресурсной сделке с США
В преддверии заседания здание парламента обнесли колючей проволокой

Министр финансов США Скотт Бессент 1 мая сообщил, что Вашингтон и Киев подписали соглашение по природным ресурсам. Кроме того, страны заключили сделку о создании инвестиционного фонда по восстановлению Украины.

На следующий день член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин заявила, что американо-украинская сделка по минеральным ресурсам может привести к новому вооруженному конфликту.

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