Рада, но не очень: на Украине готовятся к голосованию по ресурсной сделке с США

Верховная рада 8 мая рассмотрит ресурсную сделку между Украиной и США. До сих пор более-менее известно содержание только одного документа, два дополнительных соглашения остаются секретными. В преддверии голосования здание украинского парламента обнесли колючей проволокой — в оппозиции считают, что власти опасаются беспорядков. Подробности — в материале «Известий».

Фонд с секретом

Представители Киева и Вашингтона подписали соглашение о доступе США к украинским полезным ископаемым 30 апреля. Сообщалось, что в рамках сделки будет создан совместный инвестиционный фонд, который займется добычей редкоземельных металлов, нефти и газа. Первой это событие прокомментировала министр экономики Украины Юлия Свириденко. По ее словам, договор носит равноправный характер, направлен на долгосрочное и взаимовыгодное партнерство.

Фото: Global Look Press/Federico Gambarini

Позже текст соглашения был опубликован на сайте украинского кабинета министров, а также на странице депутата Верховной рады Ярослава Железняка. При ближайшем рассмотрении условия выглядят далекими от равноправия. Дело в том, что в документе ничего не говорится о совместных взносах. Утверждается, что Украина должна будет передавать в фонд 50% от стоимости всех новых лицензий на добычу ископаемых, в то же время для США никаких конкретных обязательств не прописано.

Подчеркивается при этом, что если американцы в будущем окажут Украине какую-то помощь, то она будет считаться вкладом в фонд. При этом оценивать размер этой помощи Вашингтон будет самостоятельно. Проще говоря, США смогут передать Киеву какое-то вооружение, произвольно посчитать его стоимость и назвать получившуюся сумму своим взносом.

Фото: Global Look Press/Maksim Konstantinov

Кроме того, в документе проговаривается, что соглашение имеет преимущество перед украинскими законами и в случае возникновения каких-либо противоречий Киеву предстоит поменять внутренние нормы. Наконец, Украина гарантирует свободную конвертацию гривны в доллары и беспрепятственный перевод средств за границу без дополнительных платежей и задержек. Временные ограничения могут вводиться только в случае экономического кризиса и при согласовании с США.

В соглашении также ничего не говорится о гарантиях безопасности для Украины, хотя ранее представители Киева настаивали, что без таких обязательств со стороны США ничего подписывать не будут. В целом в договоре много расплывчатых формулировок — неясно, как будут распределяться доли в фонде, на каких принципах будет осуществляться управление и многое другое. Известно, что все эти моменты проговариваются в двух дополнительных протоколах, содержание которых остается неизвестным.

Работа в турборежиме

В Верховной раде соглашение поставят на голосование 8 мая. Среди депутатского корпуса немало тех, кто критически относится к документу. Например, представитель фракции «Голос» Ярослав Железняк отмечает, что в случае ратификации Украина лишится части бюджетных доходов и не сможет полностью контролировать свои недра. «Отсутствие гарантий безопасности для Украины со стороны США в обмен на экономическое партнерство — критический момент в нынешних условиях», — говорит он.

Фото: Global Look Press/Pogiba Alexandra

Другой депутат, Алексей Гончаренко (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), жалуется, что важнейшие государственные решения принимаются в кулуарах. По его словам, в украинском парламенте узнали о заключении сделки только из сообщений СМИ. «Да, мы получаем доступ к капиталу, новым технологиям и западным стандартам управления, но платим за это уступками: снижением контроля над недрами, налоговыми потерями и рисками конфликта с европейским правом», — рассуждает он.

Многих не устраивает спешка в этом вопросе. Депутат и член комитета рады по вопросам внешней политики Мария Ионова возмущена тем, что парламентариям дали всего восемь дней для ознакомления с важнейшим межгосударственным договором. «Попытка протолкнуть соглашение в «турборежиме» — это позор и свидетельство того, что власть неспособна нормально организовать процесс. Или это делается специально, чтобы потом переложить ответственность за проблемы на парламент», — отмечает она.

Фото: REUTERS/Alina Smutko

Немало споров также возникло о двух дополнительных соглашениях, содержание которых остается загадкой. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе выступления в парламенте уверял, что эти документы подпишут только после ратификации депутатами основного договора. А вот представитель «Евросолидарности» Ирина Геращенко заявила, что эти бумаги уже подписаны. «Именно в них спрятаны все технические детали наших бессрочных обязательств», — подчеркнула она.

Издание Financial Times также сообщает, что одобрены все три документа. По данным журналистов, министр экономики Юлия Свириденко в Вашингтоне хотела ограничиться только основным соглашением, но американцы потребовали «заверить всё или возвращаться домой». В Сети широкое распространение получила также фотография, на которой Свириденко и министр финансов США Скотт Бессент стоят после торжественной церемонии 30 апреля — видно, что в руках у них три разных подписанных документа.

Понятно, что в таком контексте голосование 8 мая будет сложным. Тем более украинский парламент ранее уже демонстрировал своеволие. Наиболее показательным в этом смысле стал провал голосования по постановлению о продлении полномочий Владимира Зеленского, который произошел в феврале. Судя по всему, сейчас в правящей команде снова опасаются неожиданностей. Тот же Зеленский заявил, что США следует лишить американских виз тех депутатов, которые выступят против соглашения.

Фото: ТАСС/Андрей Ратмиров

Кроме того, перед днем голосования здание Верховной рады в Киеве обнесли высоким забором с колючей проволокой. В Сети мнения по этому поводу разделились. Одни посчитали, что власти таким образом пытаются оградить депутатов от неких гипотетических протестующих. Другие решили, что народным избранникам намекают на то, что их ждет в будущем, если сделку они не ратифицируют.

Что говорят эксперты

Директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов считает, что Верховная рада одобрит представленный документ.

— Сенсации я не жду. Дело в том, что от результатов голосования будет зависеть дальнейшее будущее отношений Украины и США, вряд ли в парламенте решатся их подорвать. Отмечаю при этом, что сделка в нынешнем виде выглядит очень туманно, в ней много абстрактных формулировок. Неизвестно, кто будет главным выгодополучателем, как будет функционировать фонд. Во многом это голосование станет символическим жестом, направленным на сохранение отношений с Трампом, — утверждает он.

Фото: Global Look Press/Boris Roessler

Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник называет обнародованный договор документом эпохи колониализма.