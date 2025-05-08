Трамп объявил о ратификации сделки с Украиной по редкоземельным металлам

Ресурсная сделка с Украиной полностью ратифицирована и одобрена ее законодательными органами. Об этом 8 мая сообщил президент США Дональд Трамп.

«Мы только что заключили сделку с Украиной по редкоземельным металлам, которая была полностью ратифицирована и одобрена их законодательными органами», — сказал Трамп, трансляция его речи велась на YouTube-канале Белого дома.

По его словам, через некоторое время он собирается провести разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В этот же день стало известно, что Верховная рада ратифицировала соглашение с Соединенными Штатами по минеральным ресурсам. Отмечалось, что за ратификацию соглашения с США проголосовали 338 депутатов, то есть решение было принято единогласно, без воздержавшихся.