Участники СВО провели акцию «Бессмертный полк» на боевых позициях
Участники специальной военной операции (СВО) на Украине 9 мая провели акцию «Бессмертный полк» прямо на боевых позициях. Кадры есть в распоряжении «Известий».
На видео солдаты шествуют с фотографиями своих родственников по настилам прямо в окопах.
Военнослужащие также возложили венки к мемориалу погибшим в годы Великой Отечественной войны.
Ранее в этот день шествие «Бессмертного полка» прошло в Сухуме. 8 мая «Бессмертный полк» и акция «Сад памяти» прошли на территории посольства РФ в Вашингтоне в преддверии 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
8 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что патриотическая акция «Бессмертный полк» в 2025 году пройдет в 97 странах мира.