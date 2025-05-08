Захарова заявила об участии почти 100 стран в акции «Бессмертный полк»

Патриотическая акция «Бессмертный полк» в 2025 году пройдет в 97 странах. Об этом 8 мая сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Примерно 100 стран будет охвачено этой акцией. У меня есть более точная цифра — 97 стран», — сказала она в интервью ТАСС.

При этом, как отметила официальный представитель МИД РФ, более точные цифры можно будет назвать по итогам акции.

По ее словам, данную акцию в настоящее время уже провели множество стран. Она добавила, что МИД РФ часто публикует материалы, которые посвящены Дню Победы. Кроме того, ведомство также мониторит сохранность памятников и их восстановление.

«Наши дипломаты относятся к памятникам нашим павшим солдатам, красноармейцам, нашим героям, военачальникам, от рядовых до маршалов, с заботой такой же, как будто они живые», — подытожила Захарова.

Накануне в Эфиопии прошла акция «Бессмертный полк», приуроченная к 80-й годовщине победы в Великой Отечественной войне (ВОВ). Уточнялось, что в акции приняли участие более 100 человек. Все они несли в руках портреты своих родных, которые погибли в битве против нацизма.