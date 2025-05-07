В Эфиопии прошла акция «Бессмертный полк»

В Эфиопии прошла патриотическая акция «Бессмертный полк», приуроченная к 80-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Кадры 7 мая «Известиям» предоставило Россотрудничество.

Уточняется, что в акции приняли участие более 100 человек. Все они несли в руках портреты своих родных, которые погибли в битве против нацизма. Кроме того, в рамках мероприятия школой при посольстве РФ также был организован литературно-музыкальный концерт «Песни Великой Победы».

В столице Вьетнама Ханое 6 мая прошла акция «Бессмертный полк». В ней приняли участие более 450 человек. Акция прошла на территории Академии противопожарной безопасности министерства общественной безопасности Вьетнама.