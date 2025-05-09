Шествие «Бессмертного полка» состоялось в Сухуме. «Известия» 9 мая публикуют кадры с акции.

Некоторые участники рассказали о героизме своих родственников, с чьими портретами они присоединились к шествию. Так, местная жительница Полина Багателия поделилась, что пришла на акцию с фотографией старшего брата своего отца.

«Он офицером был. Он получил ранение. После этого он приехал. После этого он опять пошел. Его не хотели брать, потому что мой отец совсем маленький был — 12 лет. Его отец уже тоже погиб. После этого он не вернулся, пропал без вести», — сказала она.

Жительница Сухума Манана присоединилась к шествию с четырьмя фотографиями, на которых изображены ее дяди.

«Это мои дяди, вообще их четверо, но у меня нет одной фотографии. Все они погибли в Великую Отечественную войну. Четыре родных брата», — рассказала Манана.

Она добавила, что участвует в акции каждый год, и подчеркнула, что Абхазия в ходе ВОВ потеряла много людей.

8 мая «Бессмертный полк» и акция «Сад памяти» прошли на территории посольства РФ в Вашингтоне в преддверии 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В них участвовали дипломаты России и члены их семей, российские соотечественники, а также представители посольств стран СНГ и учащиеся школы при дипломатической миссии.