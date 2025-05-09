В посольстве РФ в США прошли акции «Бессмертный полк» и «Сад памяти»

Шествие «Бессмертный полк» и акция «Сад памяти» прошли 8 мая на территории посольства РФ в Вашингтоне в преддверии 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В них участвовали дипломаты России и члены их семей, российские соотечественники, а также представители посольств стран СНГ и учащиеся школы при дипломатической миссии. Корреспондент «Известий» Николай Мастеров показал кадры с мероприятий.

«В нашей семье очень гордятся прадедами и всеми теми, кто участвовал в нашей семье в войне», — рассказала участница «Бессмертного полка» Диана.

Еще одна участница шествия поделилась, что она и ее семья достают награды и портреты своих родственников, принимавших участие в боях и сражениях против нацистов, а также принимают участие в шествиях, тем самым отдавая дань памяти солдатам ВОВ.

«Это праздник со слезами на глазах. В нашей семье всегда вспоминают в этот день дедушку, который прошел через всю Европу, освобождал Варшаву, Кенигсберг, дошел до Берлина. Мои бабушка и дедушка по маминой линии — они ветераны труда, они были совсем детьми в годы войны. Подвиг каждого был важен, и мы должны помнить и чтить память наших предков», — подчеркнула Ирина, участница «Бессмертного полка».

В Нью-Дели в Индии также состоялось ежегодное традиционное шествие «Бессмертного полка». К акции 7 мая присоединились посол РФ в Индии Денис Алипов, несколько сотен соотечественников, индийских граждан, сотрудников российских загранучреждений в Индии и членов их семей. Во время шествия участники также развернули георгиевскую ленту длиной 80 м.