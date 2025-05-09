Когда окончилась война: 80 лет назад СССР победил нацизм в Европе
80 лет назад в нашу речь вошло это понятие — День Победы. Завершилась самая кровопролитная в истории война, когда речь шла — быть или не быть человечеству. Завершилась победой Красной армии и ее союзников. Как это было, вспоминают «Известия».
Весна Победы
Над Берлином уже развевались знамена Победы. На стенах Рейхстага в Берлине уже красовались автографы советских солдат со всех концов нашей страны. В Москве почти каждый день освещали вечернее небо праздничные салюты в честь героев — освободителей Европы. Уже покончили с собой бесноватые вожди Третьего рейха — Адольф Гитлер и Йозеф Геббельс, как и последний начальник штаба вермахта генерал Ганс Кребс. Красная армия, сломив отчаянное сопротивление врага, заняла Берлин. Но люди ждали самого главного сообщения — о капитуляции Германии, о завершении войны.
Советские воины на улице поверженного Берлина
И вот — ночь с 8 на 9 мая. Заседание в берлинском районе Карлхорст завершилось в 00:50 мск. Акт о безоговорочной капитуляции Германии подписал начальник верховного командования вермахта Вильгельм Кейтель. А от имени союзников — маршал Георгий Жуков, британский генерал Артур Теддер, командующий стратегическими воздушными силами США Карл Спаатс и главнокомандующий французской армией Жан де Латр де Тассиньи.
Это великую новость советский народ узнал в самом начале 9 мая — глубокой ночью, в 02:10. Но в ту ночь многие не спали. Дело в том, что еще в полночь диктор Юрий Левитан таинственно объявил, что в ближайшее время будет передано важное правительственное сообщение. И вот — первое ночное сообщение о Победе: «Говорит Москва! Работают все радиостанции Советского Союза! Война окончена! Фашистская Германия полностью разгромлена!». Левитан вспоминал, что, когда он произносил эти слова, с трудом не сорвался на крик. День объявили нерабочим.
«В этот день, не считаясь с иерархией, рядовые бойцы сидели за одним столом с генералами. «Не описать энтузиазма солдат. Не смолкает стрельба. Стреляют из всех видов оружия и наши, и союзники. Палят в воздух, изливая свою радость. Ночью въезжаем в город, где разместился наш штаб. И вдруг улицы озарились ярким светом. Вспыхнули фонари и окна домов. Это было так неожиданно, что я растерялся. Не сразу пришло в сознание, что это же конец затемнению. Кончена война!» — вспоминал маршал Константин Рокоссовский, встретивший Победу в Западной Померании.
Торжественный митинг по случаю прибытия главного «эшелона Победы» в Москву
Уже ночью на улицах советских городов начался стихийный праздник — и милиция не сдерживала людей. Все понимали, что более счастливого дня и быть не может. И это была действительно «радость со слезами на глазах». Это и слезы счастья, и воспоминания о тех, кто не пришел с войны, кто считался пропавшим без вести, кто страдал в госпиталях от тяжелых ран... И о тех миллионах мирных советских людей, которых гитлеровцы уничтожили без суда, уморили голодом, затравили газами в концлагерях... Вечером во всех крупных городах страны, на площадях, начались концерты. В Москве неподалеку от Красной площади выступал с грузовиков всеми любимый джаз Леонида Утесова, который в тот день пел, как никогда, вдохновенно: «Берлинская улица к победе нас ведет...»
В Ленинграде на Дворцовой площади собрались более 150 тыс. человек! Там звучала музыка, произносились речи. Неподалеку, на фасаде Мариинского дворца, установили огромный экран, на котором показывали фронтовые фильмы: «В 6 часов вечера после войны», «Антоша Рыбкин», «Воздушный извозчик». И в небе над Невой взрывались разноцветные фейерверки. Гулянье (а также — театральные спектакли и концерты) прервали только, когда началось выступление Иосифа Сталина — в 21:00.
«Вечная слава павшим»
Эта речь подводила итоги войны: «Наступил великий день победы над Германией. Фашистская Германия, поставленная на колени Красной армией и войсками наших союзников, признала себя побежденной и объявила безоговорочную капитуляцию... Великая Отечественная война завершилась нашей полной победой. Период войны в Европе кончился. Начался период мирного развития. С победой вас, мои дорогие соотечественники и соотечественницы! Слава нашей героической Красной армии, отстоявшей независимость нашей Родины и завоевавшей победу над врагом! Слава нашему великому народу, народу-победителю! Вечная слава героям, павшим в боях с врагом и отдавшим свою жизнь за свободу и счастье нашего народа!».
Советские солдаты отдают последние почести погибшим товарищам
Очень важно, что в финале речи Сталин вспомнил о павших. После этой речи вся страна на минуту замолчала — в память о тех, кто погиб смертью храбрых. Всеобщая радость не должна была заслонить этого. У Александра Твардовского есть строки:
В тот день, когда окончилась война
И все стволы палили в счет салюта,
В тот час на торжестве была одна
Особая для наших душ минута.
В конце пути, в далекой стороне,
Под гром пальбы прощались мы впервые
Со всеми, что погибли на войне,
Как с мертвыми прощаются живые.
Эти великие стихи, быть может, точнее любых слов и даже хроникальных видеозаписей передают ощущение Дня Победы в 1945 году. Так рождался всенародный праздник, который всегда будет вызывать чувства гордости, благодарности, ликования. И всегда в этот день будет минута молчания в память о тех, кто погиб, кто не дожил до счастливого дня.
Бой за историю
Результаты Второй мировой войны оказали сильнейшее воздействие на судьбы мира, спасенного от коричневой чумы, от преступной нацистской идеологии. Мы и сегодня ощущаем последствия той великой войны. Именно поэтому на Западе и в некоторых бывших республиках Советского Союза фальсифицируют историю Второй мировой. Преуменьшается роль СССР и Красной армии в победе над нацизмом и освобождении Европы, недооцениваются военные преступления гитлеровцев.
Узники Освенцима в первые минуты после освобождением лагеря Советской армией
В странах Прибалтики, на Украине, в Канаде уже не одно десятилетие раскручивается кампания по оправданию коллаборационистов, пособников нацизма. На этом фоне особенно важно бороться за историческую правду. Объективные книги, документальные и художественные фильмы, публикации — в том числе, в интернете — всё это мы должны использовать, чтобы напоминать и самим себе, и всему миру о подвиге советского воина-освободителя.
В интернете сегодня можно ознакомиться с открытыми архивами советской разведки и Министерства обороны. Необходимо, чтобы их читали не только в нашей стране. Попытки превратно представить историю Второй мировой войны — с ее первых дней до последних — никогда не были безобидными. Их цель — дискредитировать нашу страну, запятнать ее историю и, в конечном счете, ущемить в правах современную Россию. Еще опаснее другое. Оправдание нацизма в теории приводит к повторению его преступлений на практике. Примиряться с этим нельзя.
Тогда, весной 1945 года, ни у кого не было сомнений, что мир спас советский солдат, а империя, созданная Гитлером для покорения мира, потерпела поражение в схватке с Советским Союзом. «Кроме русской армии, не было такой силы, которая могла бы переломить хребет гитлеровской военной машине», — писал премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, который вовсе не был другом ни для России, ни для Советского Союза.
Артиллерийский расчет войск Отдельной Приморской армии Южного фронта ведет огонь по немецким позициям
Плакат «Мы победили!», который создал в те дни художник Виктор Иванов, очень точно передает дух величайшего события в истории. Ведь главный герой этого плаката — солдат, один из многомиллионного народа-победителя. Будем помнить: мы — потомки этих героев. А ложь, даже политически изощренная, всё равно останется ложью.
Поступь истории
Значение этого праздника никогда не померкнет и не отойдет на второй план. Слишком много связано для каждого из нас с Победой, с трагическими и великими страницами Великой Отечественной. Это, пожалуй, единственная историческая дата, в которой тесно переплетены судьбы мира, нашей страны и каждой российской семьи. Нет такого дома, где бы не хранили реликвии той войны. И не случайно уже в ХХI веке сложились новые традиции, связанные с великим праздником. И георгиевская ленточка, и «Бессмертный полк». Ведь люди не по приказу сверху, не по разнарядке шагают в этот день с портретами фронтовиков, создают в интернете странички, посвященные им. Это потребность, которая живет в нас. Мы ощущаем преемственность с этими людьми. С их великим свершением — Победой. Они учат нас доблести, терпению, скромности, человечности, любви к жизни. И, конечно, ощутить, что такое преданность Родине, можно, только прислушавшись к исторической поступи 1945 года.
Студенты московских колледжей в военной и гражданской одежде времен Великой Отечественной войны во время патриотической танцевальной акции «Вальс Победы»
В последние годы мы с новой силой поняли и осознали, что такое воинская доблесть, как важна она и для нашего настоящего, и для будущего. И для нынешних защитников Отечества нет высшего праздника, чем 9 Мая. А герои Великой Отечественной стали для них образцами, которые как будто сделали шаг из учебников истории — и снова превратились в живых людей, не которых мы равняемся и в строю, и на самом мирном поприще. Победа — самое высокое слово, суть которого можно постигать всю жизнь.
С праздником!
Автор — заместитель главного редактора журнала «Историк»