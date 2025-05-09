Когда окончилась война: 80 лет назад СССР победил нацизм в Европе

80 лет назад в нашу речь вошло это понятие — День Победы. Завершилась самая кровопролитная в истории война, когда речь шла — быть или не быть человечеству. Завершилась победой Красной армии и ее союзников. Как это было, вспоминают «Известия».

Весна Победы

Над Берлином уже развевались знамена Победы. На стенах Рейхстага в Берлине уже красовались автографы советских солдат со всех концов нашей страны. В Москве почти каждый день освещали вечернее небо праздничные салюты в честь героев — освободителей Европы. Уже покончили с собой бесноватые вожди Третьего рейха — Адольф Гитлер и Йозеф Геббельс, как и последний начальник штаба вермахта генерал Ганс Кребс. Красная армия, сломив отчаянное сопротивление врага, заняла Берлин. Но люди ждали самого главного сообщения — о капитуляции Германии, о завершении войны.

Советские воины на улице поверженного Берлина Фото: РИА Новости/Александр Капустянский

И вот — ночь с 8 на 9 мая. Заседание в берлинском районе Карлхорст завершилось в 00:50 мск. Акт о безоговорочной капитуляции Германии подписал начальник верховного командования вермахта Вильгельм Кейтель. А от имени союзников — маршал Георгий Жуков, британский генерал Артур Теддер, командующий стратегическими воздушными силами США Карл Спаатс и главнокомандующий французской армией Жан де Латр де Тассиньи.

Это великую новость советский народ узнал в самом начале 9 мая — глубокой ночью, в 02:10. Но в ту ночь многие не спали. Дело в том, что еще в полночь диктор Юрий Левитан таинственно объявил, что в ближайшее время будет передано важное правительственное сообщение. И вот — первое ночное сообщение о Победе: «Говорит Москва! Работают все радиостанции Советского Союза! Война окончена! Фашистская Германия полностью разгромлена!». Левитан вспоминал, что, когда он произносил эти слова, с трудом не сорвался на крик. День объявили нерабочим.

«В этот день, не считаясь с иерархией, рядовые бойцы сидели за одним столом с генералами. «Не описать энтузиазма солдат. Не смолкает стрельба. Стреляют из всех видов оружия и наши, и союзники. Палят в воздух, изливая свою радость. Ночью въезжаем в город, где разместился наш штаб. И вдруг улицы озарились ярким светом. Вспыхнули фонари и окна домов. Это было так неожиданно, что я растерялся. Не сразу пришло в сознание, что это же конец затемнению. Кончена война!» — вспоминал маршал Константин Рокоссовский, встретивший Победу в Западной Померании.

Торжественный митинг по случаю прибытия главного «эшелона Победы» в Москву Фото: РИА Новости/Георгий Петрусов

Уже ночью на улицах советских городов начался стихийный праздник — и милиция не сдерживала людей. Все понимали, что более счастливого дня и быть не может. И это была действительно «радость со слезами на глазах». Это и слезы счастья, и воспоминания о тех, кто не пришел с войны, кто считался пропавшим без вести, кто страдал в госпиталях от тяжелых ран... И о тех миллионах мирных советских людей, которых гитлеровцы уничтожили без суда, уморили голодом, затравили газами в концлагерях... Вечером во всех крупных городах страны, на площадях, начались концерты. В Москве неподалеку от Красной площади выступал с грузовиков всеми любимый джаз Леонида Утесова, который в тот день пел, как никогда, вдохновенно: «Берлинская улица к победе нас ведет...»

В Ленинграде на Дворцовой площади собрались более 150 тыс. человек! Там звучала музыка, произносились речи. Неподалеку, на фасаде Мариинского дворца, установили огромный экран, на котором показывали фронтовые фильмы: «В 6 часов вечера после войны», «Антоша Рыбкин», «Воздушный извозчик». И в небе над Невой взрывались разноцветные фейерверки. Гулянье (а также — театральные спектакли и концерты) прервали только, когда началось выступление Иосифа Сталина — в 21:00.

«Вечная слава павшим»

Эта речь подводила итоги войны: «Наступил великий день победы над Германией. Фашистская Германия, поставленная на колени Красной армией и войсками наших союзников, признала себя побежденной и объявила безоговорочную капитуляцию... Великая Отечественная война завершилась нашей полной победой. Период войны в Европе кончился. Начался период мирного развития. С победой вас, мои дорогие соотечественники и соотечественницы! Слава нашей героической Красной армии, отстоявшей независимость нашей Родины и завоевавшей победу над врагом! Слава нашему великому народу, народу-победителю! Вечная слава героям, павшим в боях с врагом и отдавшим свою жизнь за свободу и счастье нашего народа!».

Советские солдаты отдают последние почести погибшим товарищам Фото: РИА Новости/Елизавета Микулина

Очень важно, что в финале речи Сталин вспомнил о павших. После этой речи вся страна на минуту замолчала — в память о тех, кто погиб смертью храбрых. Всеобщая радость не должна была заслонить этого. У Александра Твардовского есть строки:

В тот день, когда окончилась война

И все стволы палили в счет салюта,

В тот час на торжестве была одна

Особая для наших душ минута.

В конце пути, в далекой стороне,

Под гром пальбы прощались мы впервые

Со всеми, что погибли на войне,

Как с мертвыми прощаются живые.

Эти великие стихи, быть может, точнее любых слов и даже хроникальных видеозаписей передают ощущение Дня Победы в 1945 году. Так рождался всенародный праздник, который всегда будет вызывать чувства гордости, благодарности, ликования. И всегда в этот день будет минута молчания в память о тех, кто погиб, кто не дожил до счастливого дня.

Бой за историю

Результаты Второй мировой войны оказали сильнейшее воздействие на судьбы мира, спасенного от коричневой чумы, от преступной нацистской идеологии. Мы и сегодня ощущаем последствия той великой войны. Именно поэтому на Западе и в некоторых бывших республиках Советского Союза фальсифицируют историю Второй мировой. Преуменьшается роль СССР и Красной армии в победе над нацизмом и освобождении Европы, недооцениваются военные преступления гитлеровцев.

Узники Освенцима в первые минуты после освобождением лагеря Советской армией Фото: РИА Новости/Б.Фишман

В странах Прибалтики, на Украине, в Канаде уже не одно десятилетие раскручивается кампания по оправданию коллаборационистов, пособников нацизма. На этом фоне особенно важно бороться за историческую правду. Объективные книги, документальные и художественные фильмы, публикации — в том числе, в интернете — всё это мы должны использовать, чтобы напоминать и самим себе, и всему миру о подвиге советского воина-освободителя.

В интернете сегодня можно ознакомиться с открытыми архивами советской разведки и Министерства обороны. Необходимо, чтобы их читали не только в нашей стране. Попытки превратно представить историю Второй мировой войны — с ее первых дней до последних — никогда не были безобидными. Их цель — дискредитировать нашу страну, запятнать ее историю и, в конечном счете, ущемить в правах современную Россию. Еще опаснее другое. Оправдание нацизма в теории приводит к повторению его преступлений на практике. Примиряться с этим нельзя.

Тогда, весной 1945 года, ни у кого не было сомнений, что мир спас советский солдат, а империя, созданная Гитлером для покорения мира, потерпела поражение в схватке с Советским Союзом. «Кроме русской армии, не было такой силы, которая могла бы переломить хребет гитлеровской военной машине», — писал премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, который вовсе не был другом ни для России, ни для Советского Союза.

Артиллерийский расчет войск Отдельной Приморской армии Южного фронта ведет огонь по немецким позициям Фото: РИА Новости/Георгий Зельма

Плакат «Мы победили!», который создал в те дни художник Виктор Иванов, очень точно передает дух величайшего события в истории. Ведь главный герой этого плаката — солдат, один из многомиллионного народа-победителя. Будем помнить: мы — потомки этих героев. А ложь, даже политически изощренная, всё равно останется ложью.

Поступь истории

Значение этого праздника никогда не померкнет и не отойдет на второй план. Слишком много связано для каждого из нас с Победой, с трагическими и великими страницами Великой Отечественной. Это, пожалуй, единственная историческая дата, в которой тесно переплетены судьбы мира, нашей страны и каждой российской семьи. Нет такого дома, где бы не хранили реликвии той войны. И не случайно уже в ХХI веке сложились новые традиции, связанные с великим праздником. И георгиевская ленточка, и «Бессмертный полк». Ведь люди не по приказу сверху, не по разнарядке шагают в этот день с портретами фронтовиков, создают в интернете странички, посвященные им. Это потребность, которая живет в нас. Мы ощущаем преемственность с этими людьми. С их великим свершением — Победой. Они учат нас доблести, терпению, скромности, человечности, любви к жизни. И, конечно, ощутить, что такое преданность Родине, можно, только прислушавшись к исторической поступи 1945 года.

Студенты московских колледжей в военной и гражданской одежде времен Великой Отечественной войны во время патриотической танцевальной акции «Вальс Победы» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В последние годы мы с новой силой поняли и осознали, что такое воинская доблесть, как важна она и для нашего настоящего, и для будущего. И для нынешних защитников Отечества нет высшего праздника, чем 9 Мая. А герои Великой Отечественной стали для них образцами, которые как будто сделали шаг из учебников истории — и снова превратились в живых людей, не которых мы равняемся и в строю, и на самом мирном поприще. Победа — самое высокое слово, суть которого можно постигать всю жизнь.

С праздником!