Когда окончилась война: 80 лет назад СССР победил нацизм в Европе

 
$
 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025

Новости iz.ru

Газета «Известия»

Новости РЕН ТВ

Новости 5 канала

Новости 78

Новости Спорт-Экспресс

Документальное кино

Новости НМГ
Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78
Новости Спорт-Экспресс
Документальное Кино
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Мир
Новым папой римским избран кардинал Роберт Прево из США
Мир
В США выразили опасения по поводу эскалации конфликта между Индией и Пакистаном
Общество
Путин назвал 9 Мая священной датой для многонационального народа РФ
Общество
Минтранс сообщил о возобновлении полетов гражданской авиации РФ по расписанию
Мир
Welt узнала о намерении Мерца объявить в Германии ЧС из-за беженцев
Мир
Премьер Словакии Фицо прибыл в Москву на празднование 80-летия Победы
Мир
В ФРГ временно отозвали заявление о признании АдГ правоэкстремистской партией
Армия
Знамя Сухопутных войск на параде Победы пронесет Герой РФ Джартанов
Мир
НМГ и Медиакорпорация Китая (CMG) подписали соглашение о сотрудничестве
Мир
В ЕК сообщили о планах принять 17-й пакет санкций против России к 20 мая
Мир
Орбан предрек Европе банкротство в случае отказа от российских энергоносителей
Мир
В Берлине почтили память советских солдат
Мир
ЕС перевел Украине €1 млрд от доходов от замороженных активов России
Общество
В СК РФ поручили возбудить дело из-за осквернения советского памятника в Чехии
Мир
Путин поздравил нового папу римского Льва XIV с избранием
Мир
Politico узнала о намерении команды Трампа обнародовать разоблачение Байдена
Мир
CNN сообщил о масштабном воздушном бое Индии и Пакистана со 125 самолетами

Когда окончилась война: 80 лет назад СССР победил нацизм в Европе

Разгром гитлеровской Германии стал величайшим событием истории ХХ века
Фото: РИА Новости/Владимир Гребнев
Главный слайд
Начало статьи
EN
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

80 лет назад в нашу речь вошло это понятие — День Победы. Завершилась самая кровопролитная в истории война, когда речь шла — быть или не быть человечеству. Завершилась победой Красной армии и ее союзников. Как это было, вспоминают «Известия».

Весна Победы

Над Берлином уже развевались знамена Победы. На стенах Рейхстага в Берлине уже красовались автографы советских солдат со всех концов нашей страны. В Москве почти каждый день освещали вечернее небо праздничные салюты в честь героев — освободителей Европы. Уже покончили с собой бесноватые вожди Третьего рейха — Адольф Гитлер и Йозеф Геббельс, как и последний начальник штаба вермахта генерал Ганс Кребс. Красная армия, сломив отчаянное сопротивление врага, заняла Берлин. Но люди ждали самого главного сообщения — о капитуляции Германии, о завершении войны.

Берлин

Советские воины на улице поверженного Берлина

Фото: РИА Новости/Александр Капустянский

И вот — ночь с 8 на 9 мая. Заседание в берлинском районе Карлхорст завершилось в 00:50 мск. Акт о безоговорочной капитуляции Германии подписал начальник верховного командования вермахта Вильгельм Кейтель. А от имени союзников — маршал Георгий Жуков, британский генерал Артур Теддер, командующий стратегическими воздушными силами США Карл Спаатс и главнокомандующий французской армией Жан де Латр де Тассиньи.

Далекие близкие: как искать пропавших в Великую Отечественную родственников
Что нужно учитывать, работая с архивами и онлайн-базами

Это великую новость советский народ узнал в самом начале 9 мая — глубокой ночью, в 02:10. Но в ту ночь многие не спали. Дело в том, что еще в полночь диктор Юрий Левитан таинственно объявил, что в ближайшее время будет передано важное правительственное сообщение. И вот — первое ночное сообщение о Победе: «Говорит Москва! Работают все радиостанции Советского Союза! Война окончена! Фашистская Германия полностью разгромлена!». Левитан вспоминал, что, когда он произносил эти слова, с трудом не сорвался на крик. День объявили нерабочим.

«В этот день, не считаясь с иерархией, рядовые бойцы сидели за одним столом с генералами. «Не описать энтузиазма солдат. Не смолкает стрельба. Стреляют из всех видов оружия и наши, и союзники. Палят в воздух, изливая свою радость. Ночью въезжаем в город, где разместился наш штаб. И вдруг улицы озарились ярким светом. Вспыхнули фонари и окна домов. Это было так неожиданно, что я растерялся. Не сразу пришло в сознание, что это же конец затемнению. Кончена война!» — вспоминал маршал Константин Рокоссовский, встретивший Победу в Западной Померании.

Люди

Торжественный митинг по случаю прибытия главного «эшелона Победы» в Москву

Фото: РИА Новости/Георгий Петрусов

Уже ночью на улицах советских городов начался стихийный праздник — и милиция не сдерживала людей. Все понимали, что более счастливого дня и быть не может. И это была действительно «радость со слезами на глазах». Это и слезы счастья, и воспоминания о тех, кто не пришел с войны, кто считался пропавшим без вести, кто страдал в госпиталях от тяжелых ран... И о тех миллионах мирных советских людей, которых гитлеровцы уничтожили без суда, уморили голодом, затравили газами в концлагерях... Вечером во всех крупных городах страны, на площадях, начались концерты. В Москве неподалеку от Красной площади выступал с грузовиков всеми любимый джаз Леонида Утесова, который в тот день пел, как никогда, вдохновенно: «Берлинская улица к победе нас ведет...»

80-летие Победы: главное о 9 Мая — самом долгожданном празднике года
Страну посетит рекордное число иностранных представителей для участия в параде Победы

В Ленинграде на Дворцовой площади собрались более 150 тыс. человек! Там звучала музыка, произносились речи. Неподалеку, на фасаде Мариинского дворца, установили огромный экран, на котором показывали фронтовые фильмы: «В 6 часов вечера после войны», «Антоша Рыбкин», «Воздушный извозчик». И в небе над Невой взрывались разноцветные фейерверки. Гулянье (а также — театральные спектакли и концерты) прервали только, когда началось выступление Иосифа Сталина — в 21:00.

«Вечная слава павшим»

Эта речь подводила итоги войны: «Наступил великий день победы над Германией. Фашистская Германия, поставленная на колени Красной армией и войсками наших союзников, признала себя побежденной и объявила безоговорочную капитуляцию... Великая Отечественная война завершилась нашей полной победой. Период войны в Европе кончился. Начался период мирного развития. С победой вас, мои дорогие соотечественники и соотечественницы! Слава нашей героической Красной армии, отстоявшей независимость нашей Родины и завоевавшей победу над врагом! Слава нашему великому народу, народу-победителю! Вечная слава героям, павшим в боях с врагом и отдавшим свою жизнь за свободу и счастье нашего народа!».

Советские солдаты

Советские солдаты отдают последние почести погибшим товарищам

Фото: РИА Новости/Елизавета Микулина

Очень важно, что в финале речи Сталин вспомнил о павших. После этой речи вся страна на минуту замолчала — в память о тех, кто погиб смертью храбрых. Всеобщая радость не должна была заслонить этого. У Александра Твардовского есть строки:

В тот день, когда окончилась война
И все стволы палили в счет салюта,
В тот час на торжестве была одна
Особая для наших душ минута.

В конце пути, в далекой стороне,
Под гром пальбы прощались мы впервые
Со всеми, что погибли на войне,
Как с мертвыми прощаются живые.

Эти великие стихи, быть может, точнее любых слов и даже хроникальных видеозаписей передают ощущение Дня Победы в 1945 году. Так рождался всенародный праздник, который всегда будет вызывать чувства гордости, благодарности, ликования. И всегда в этот день будет минута молчания в память о тех, кто погиб, кто не дожил до счастливого дня.

Бой за историю

Результаты Второй мировой войны оказали сильнейшее воздействие на судьбы мира, спасенного от коричневой чумы, от преступной нацистской идеологии. Мы и сегодня ощущаем последствия той великой войны. Именно поэтому на Западе и в некоторых бывших республиках Советского Союза фальсифицируют историю Второй мировой. Преуменьшается роль СССР и Красной армии в победе над нацизмом и освобождении Европы, недооцениваются военные преступления гитлеровцев.

Освенцим

Узники Освенцима в первые минуты после освобождением лагеря Советской армией

Фото: РИА Новости/Б.Фишман

В странах Прибалтики, на Украине, в Канаде уже не одно десятилетие раскручивается кампания по оправданию коллаборационистов, пособников нацизма. На этом фоне особенно важно бороться за историческую правду. Объективные книги, документальные и художественные фильмы, публикации — в том числе, в интернете — всё это мы должны использовать, чтобы напоминать и самим себе, и всему миру о подвиге советского воина-освободителя.

Красная, мощно: как страна отмечала юбилеи Великой Победы
И что менялось в торжествах с 1945 по 2015 год

В интернете сегодня можно ознакомиться с открытыми архивами советской разведки и Министерства обороны. Необходимо, чтобы их читали не только в нашей стране. Попытки превратно представить историю Второй мировой войны — с ее первых дней до последних — никогда не были безобидными. Их цель — дискредитировать нашу страну, запятнать ее историю и, в конечном счете, ущемить в правах современную Россию. Еще опаснее другое. Оправдание нацизма в теории приводит к повторению его преступлений на практике. Примиряться с этим нельзя.

Тогда, весной 1945 года, ни у кого не было сомнений, что мир спас советский солдат, а империя, созданная Гитлером для покорения мира, потерпела поражение в схватке с Советским Союзом. «Кроме русской армии, не было такой силы, которая могла бы переломить хребет гитлеровской военной машине», — писал премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, который вовсе не был другом ни для России, ни для Советского Союза.

Красная армия

Артиллерийский расчет войск Отдельной Приморской армии Южного фронта ведет огонь по немецким позициям

Фото: РИА Новости/Георгий Зельма

Плакат «Мы победили!», который создал в те дни художник Виктор Иванов, очень точно передает дух величайшего события в истории. Ведь главный герой этого плаката — солдат, один из многомиллионного народа-победителя. Будем помнить: мы — потомки этих героев. А ложь, даже политически изощренная, всё равно останется ложью.

Поступь истории

Значение этого праздника никогда не померкнет и не отойдет на второй план. Слишком много связано для каждого из нас с Победой, с трагическими и великими страницами Великой Отечественной. Это, пожалуй, единственная историческая дата, в которой тесно переплетены судьбы мира, нашей страны и каждой российской семьи. Нет такого дома, где бы не хранили реликвии той войны. И не случайно уже в ХХI веке сложились новые традиции, связанные с великим праздником. И георгиевская ленточка, и «Бессмертный полк». Ведь люди не по приказу сверху, не по разнарядке шагают в этот день с портретами фронтовиков, создают в интернете странички, посвященные им. Это потребность, которая живет в нас. Мы ощущаем преемственность с этими людьми. С их великим свершением — Победой. Они учат нас доблести, терпению, скромности, человечности, любви к жизни. И, конечно, ощутить, что такое преданность Родине, можно, только прислушавшись к исторической поступи 1945 года.

Студенты московских колледжей

Студенты московских колледжей в военной и гражданской одежде времен Великой Отечественной войны во время патриотической танцевальной акции «Вальс Победы»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В последние годы мы с новой силой поняли и осознали, что такое воинская доблесть, как важна она и для нашего настоящего, и для будущего. И для нынешних защитников Отечества нет высшего праздника, чем 9 Мая. А герои Великой Отечественной стали для них образцами, которые как будто сделали шаг из учебников истории — и снова превратились в живых людей, не которых мы равняемся и в строю, и на самом мирном поприще. Победа — самое высокое слово, суть которого можно постигать всю жизнь.

С праздником!

Автор — заместитель главного редактора журнала «Историк»

Читайте также
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025

Прямой эфир