В Нью-Дели состоялось шествие «Бессмертного полка»

В преддверии 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне (ВОВ) в Нью-Дели в Индии состоялось ежегодное традиционное шествие «Бессмертного полка». Кадры показывают «Известия».

К акции 7 мая присоединились посол России в Индии Денис Алипов, а также несколько сотен соотечественников, индийских граждан, сотрудников российских загранучреждений в Индии и членов их семей, которые прошли по центру индийской столицы с портретами своих родных, сражавшихся на фронтах Второй мировой войны.

Во время шествия участники также развернули георгиевскую ленту длиной 80 м.

В тот же день патриотическая акция «Бессмертный полк» прошла в Эфиопии. Кадры 7 мая «Известиям» предоставило Россотрудничество. В акции приняли участие более 100 человек. В рамках мероприятия школой при посольстве РФ также был организован литературно-музыкальный концерт «Песни Великой Победы».