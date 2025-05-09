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Жители Риги возложили цветы к памятнику советским воинам

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В Риге местные жители возложили цветы к памятнику советским воинам на Покровском кладбище. Об этом 9 мая сообщает корреспондент «Известий».

«Моему папе было 10 лет, когда он с бабушкой попал в концлагерь в Германии. Это невозможно забыть. Мы всегда будем помнить», — рассказала жительница Риги Татьяна.

Также венок памятнику советским воинам возложили дипломаты посольства России в Латвии. Возглавлял делегацию временный поверенный в делах России в Латвии Дмитрий Касаткин.

«Вспоминается фраза «мы за ценой не постоим». Русский человек не раздумывая идет защищать правое дело», — рассказала жительница Риги Светлана Видякина.

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В апреле 2023 года власти Латвии запретили празднование 9 Мая. Теперь в стране разрешены только мероприятия, связанные с Днем Европы.

МИД ФРГ 4 апреля рекомендовал не приглашать официальных представителей России и Белоруссии на памятные мероприятия по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны и при необходимости даже не пускать их туда, где проводятся церемонии.

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