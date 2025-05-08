Кардиналы на конклаве избрали нового папу римского

Кардиналы на конклаве 8 мая избрали нового папу римского, из трубы Сикстинской капеллы пошел белый дым.

В Ватикане в четверг состоялся конклав, на котором был избран 267-й папа Римский. Белый дым, поднимавшийся из трубы на крыше Сикстинской капеллы Апостольского дворца, сообщил о успешном голосовании. Объявление о новом понтифике было сопровождено звоном колоколов. Уточняется, что кардиналы избрали нового папу в четвертом туре голосования.

В ближайшее время кардинал-протодиакон Доминик Мамберти появится на балконе Собора святого Петра, чтобы произнести знаменитую латинскую формулу Habemus papam («У нас есть папа») и объявить имя нового понтифика. После этого на балкон будет вынесен крест, и новоизбранный папа выступит с традиционным благословением Urbi et Orbi («Городу и миру»).

В этот же день сообщалось, что конклав во второй раз не смог выбрать нового папу римского. Уточняется, что в 11:50 по местному времени (12:50 мск) из печи капеллы поднялся черный дым, что свидетельствует о недостаточном количестве голосов у всех кандидатов на пост папы. Для избрания необходимо набрать две трети от общего числа голосов.

Первый тур голосования состоялся 7 мая. Тогда на площади Святого Петра собрались около 45 тыс. человек, однако ни один из кандидатов также не смог набрать необходимых двух третей голосов.

Папа римский Франциск умер на 89-м году жизни утром 21 апреля от мозгового инсульта. Последний раз он появился на публике на балконе базилики Святого Петра во время празднования Пасхи 20 апреля. Как сообщалось ранее, понтифик долгое время боролся с двусторонней пневмонией.