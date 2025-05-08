Реклама
Прямой эфир
Мир
Кардиналы на конклаве избрали нового папу римского
Общество
Президенты Кубы и Венесуэлы возложили цветы к памятнику Симону Боливару
Мир
Частицу Вечного огня с Могилы Неизвестного Солдата передали представителям Молдавии
Общество
Путин подписал указ о бесплатной реабилитации членов семей раненых в ходе СВО бойцов
Мир
СМИ сообщили об ужесточении требований к английскому для мигрантов в Британии
Интернет и технологии
В Роскачестве предупредили о росте случаев мошенничества с сим-боксами
Мир
В ФРГ временно отозвали заявление о признании АдГ правоэкстремистской партией
Армия
Знамя Сухопутных войск на параде Победы пронесет Герой РФ Джартанов
Мир
НМГ и Медиакорпорация Китая (CMG) подписали соглашение о сотрудничестве
Мир
В ЕК сообщили о планах принять 17-й пакет санкций против России к 20 мая
Мир
Орбан предрек Европе банкротство в случае отказа от российских энергоносителей
Общество
Авиакомпании стабилизировали перевозки в регионах России
Мир
ЕС перевел Украине €1 млрд от доходов от замороженных активов России
Общество
В СК РФ поручили возбудить дело из-за осквернения советского памятника в Чехии
Политика
Путин и Си Цзиньпин приняли совместное заявление о стратегической стабильности
Мир
Politico узнала о намерении команды Трампа обнародовать разоблачение Байдена
Мир
CNN сообщил о масштабном воздушном бое Индии и Пакистана со 125 самолетами

Кардиналы на конклаве избрали нового папу римского

0
EN
Фото: REUTERS/Dylan Martinez
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Кардиналы на конклаве 8 мая избрали нового папу римского, из трубы Сикстинской капеллы пошел белый дым.

В Ватикане в четверг состоялся конклав, на котором был избран 267-й папа Римский. Белый дым, поднимавшийся из трубы на крыше Сикстинской капеллы Апостольского дворца, сообщил о успешном голосовании. Объявление о новом понтифике было сопровождено звоном колоколов. Уточняется, что кардиналы избрали нового папу в четвертом туре голосования.

В ближайшее время кардинал-протодиакон Доминик Мамберти появится на балконе Собора святого Петра, чтобы произнести знаменитую латинскую формулу Habemus papam («У нас есть папа») и объявить имя нового понтифика. После этого на балкон будет вынесен крест, и новоизбранный папа выступит с традиционным благословением Urbi et Orbi («Городу и миру»).

Без благословения папы: почему конклав не смог выбрать понтифика
Кардиналы голосуют в условиях масштабного раскола — кто нужен сегодня Римско-католической церкви

В этот же день сообщалось, что конклав во второй раз не смог выбрать нового папу римского. Уточняется, что в 11:50 по местному времени (12:50 мск) из печи капеллы поднялся черный дым, что свидетельствует о недостаточном количестве голосов у всех кандидатов на пост папы. Для избрания необходимо набрать две трети от общего числа голосов.

Первый тур голосования состоялся 7 мая. Тогда на площади Святого Петра собрались около 45 тыс. человек, однако ни один из кандидатов также не смог набрать необходимых двух третей голосов.

Папа римский Франциск умер на 89-м году жизни утром 21 апреля от мозгового инсульта. Последний раз он появился на публике на балконе базилики Святого Петра во время празднования Пасхи 20 апреля. Как сообщалось ранее, понтифик долгое время боролся с двусторонней пневмонией.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025