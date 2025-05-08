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В ФРГ временно отозвали заявление о признании АдГ правоэкстремистской партией
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В ФРГ временно отозвали заявление о признании АдГ правоэкстремистской партией

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Фото: Global Look Press/IMAGO
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Федеральное ведомство по охране конституции ФРГ (контрразведка) временно приостановило определение оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) как правоэкстремистской до вынесения соответствующего решения судом. Об этом 8 мая сообщила газета Bild.

«Пресс-релиз Федерального ведомства по защите конституции (BfV) также будет удален с сайта — по крайней мере, на время», — говорится в материале.

По данным газеты, контрразведка отказалась комментировать информацию «из уважения к суду».

Сопредседатель АдГ Алиса Вайдель, в свою очередь, написала в соцсети X, что партия всеми законными средствами оказывает сопротивление признанию фракции правоэкстремистской.

«Федеральное ведомство дало соответствующее обязательство до принятия соответствующего судебного решения не называть «Альтернативу для Германии» «гарантированно крайне правой». Это первый важный шаг к нашему фактическому освобождению от ответственности и, следовательно, снятию обвинений в правом экстремизме», — добавила она.

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2 мая стало известно, что федеральное ведомство по охране конституции ФРГ классифицировало АдГ как правоэкстремистскую организацию, угрожающую демократии в стране. Согласно мнению властей, этот шаг снижает препятствия для наблюдения за партией с помощью спецслужб и позволяет лучше контролировать ее деятельность. Позже, 5 мая, АдГ подала в суд на Федеральное ведомство по охране конституции ФРГ за его решение.

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