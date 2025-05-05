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Пушков указал на путь Германии к самоликвидации из-за возможного запрета АдГ

Сенатор Пушков: в Германии запустился процесс самоликвидации
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Нападки на немецкую партию «Альтернатива для Германии» (АдГ) являются признаком начала самоликвидации государства. Об этом 4 мая заявил российский сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале.

Он отметил, что 48% опрошенных немцев считают программу партии правоэкстремистской.

«Таким образом, эти 48% активно участвуют в том, что немецкий социал-демократ Тилло Сарацин назвал самоликвидацией Германии. 90 с лишним лет тому назад подавляющее большинство немцев поддержало [Адольфа] Гитлера — и поддерживало его до самого конца», — написал сенатор.

Он подчеркнул, что главный пункт программы АдГ — решительная борьба с миграцией, которая стала наиболее острой проблемой для государства.

«Теперь Германия вступила на путь медленной, но неуклонной самоликвидации 2.0. Причем даже Тилло Сарацин, готовый к худшему, недавно с удивлением заявил, что этот процесс разворачивается намного быстрее, чем он ожидал», — заключил Пушков.

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Опрос института Insa для газеты Bild, опубликованный 4 мая, показал, что почти две трети граждан ФРГ считают партию «Альтернатива для Германии» правоэкстремистской. В свою очередь, 31% граждан не согласны с формулировкой, еще 8% не смогли дать однозначный ответ. Против запрета АдГ высказались 37% опрошенных, 8% затруднились с ответом и 7% проявили безразличие к судьбе партии.

Ранее, 2 мая, сообщалось, что Федеральное ведомство по охране конституции ФРГ классифицировало АдГ как правоэкстремистскую организацию, угрожающую демократии в стране. Согласно мнению властей, этот шаг снижает препятствия для наблюдения за партией с помощью спецслужб и позволяет лучше контролировать ее деятельность.

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