Почти половина немцев высказались за запрет АдГ
Почти две трети граждан ФРГ считают партию «Альтернатива для Германии» (АдГ) правоэкстремистской. Это следует из опроса института Insa для газеты Bild, опубликованного 4 мая.
Согласно данным исследования, 61% жителей Германии считают АдГ правоэкстремистской. Уточняется, что 48% опрошенных также поддерживают запрет партии.
В свою очередь, 31% граждан не согласны с формулировкой, еще 8% не смогли дать однозначный ответ. Против запрета АдГ высказались 37% опрошенных, 8% затруднились с ответом и 7% проявили безразличие к судьбе партии, добавила «Газета.Ru».
Ранее, 2 мая, сообщалось, что федеральное ведомство по охране Конституции ФРГ классифицировало АдГ как правоэкстремистскую организацию, угрожающую демократии в стране. Согласно мнению властей, этот шаг снижает препятствия для наблюдения за партией с помощью спецслужб и позволяет лучше контролировать ее деятельность.
В этот же день исполняющий обязанности канцлера Германии Олаф Шольц заявил, что решение о запрете АдГ не должно приниматься поспешно.