Реклама
Прямой эфир
Мир
В акции «Бессмертный полк» в Буэнос-Айресе приняло участие более 200 человек
Общество
В Госдуме рассмотрят упрощение присвоения звания «Ветеран труда» для работников ОПК
Мир
В Вашингтоне впервые за шесть лет прошла акция «Бессмертный полк»
Мир
Пакистан испытал дальнобойные ракеты на фоне напряженности отношений с Индией
Общество
Глава СК поручил возбудить дело из-за осквернения памятника героям ВОВ в Болгарии
Мир
Президент Кубы выехал в РФ для участия в торжествах по случаю 80-летия Победы
Мир
Восемь стран ОПЕК+ сообщили об увеличении добычи нефти в июне
Мир
СМИ сообщили об отмене Фицо рабочей программы из-за возможных проблем со здоровьем
Мир
В Пекине прошла акция «Бессмертный полк»
Мир
РФ и Пакистан проведут телефонный разговор на уровне глав МИД
Мир
Пять человек провели более двух суток на крыше самолета после крушения в Боливии
Мир
Сенатор США выступила против финансирования Украины на фоне сделки по ресурсам
Мир
Нетаньяху перенес свой визит в Азербайджан
Общество
Синоптики спрогнозировали дождь и до +19 градусов в Москве 4 мая
Общество
Москвичей предупредили об усилении ветра до 17 м/с с 3 по 5 мая
Армия
Расчет орудия Д-20 уничтожил диверсионную группу ВСУ в Херсонской области
Мир
Президент Мексики выступила против размещения войск США в стране

Почти половина немцев высказались за запрет АдГ

Bild: почти половина немцев считают АдГ экстремистской, 48% поддержали ее запрет
0
EN
Фото: TASS/HANNIBAL HANSCHKE
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Почти две трети граждан ФРГ считают партию «Альтернатива для Германии» (АдГ) правоэкстремистской. Это следует из опроса института Insa для газеты Bild, опубликованного 4 мая.

Согласно данным исследования, 61% жителей Германии считают АдГ правоэкстремистской. Уточняется, что 48% опрошенных также поддерживают запрет партии.

В свою очередь, 31% граждан не согласны с формулировкой, еще 8% не смогли дать однозначный ответ. Против запрета АдГ высказались 37% опрошенных, 8% затруднились с ответом и 7% проявили безразличие к судьбе партии, добавила «Газета.Ru».

Угрозы правым: депутатам АдГ поступают анонимки с украинских доменов
Чего добиваются противники «Альтернативы для Германии»

Ранее, 2 мая, сообщалось, что федеральное ведомство по охране Конституции ФРГ классифицировало АдГ как правоэкстремистскую организацию, угрожающую демократии в стране. Согласно мнению властей, этот шаг снижает препятствия для наблюдения за партией с помощью спецслужб и позволяет лучше контролировать ее деятельность.

В этот же день исполняющий обязанности канцлера Германии Олаф Шольц заявил, что решение о запрете АдГ не должно приниматься поспешно.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025