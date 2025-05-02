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Шольц призвал не торопиться с запретом партии «Альтернатива для Германии»

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Фото: TASS/FILIP SINGER
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Исполняющий обязанности канцлера Германии Олаф Шольц заявил, что решение о запрете партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) не должно приниматься поспешно. Об этом 2 мая сообщило агентство Reuters.

«Я против быстрого удара, мы должны тщательно оценить классификацию», — сказал Шольц, выступая на конференции Евангелической церкви в Ганновере.

Он отметил, что Федеральное ведомство по охране конституции ФРГ предоставило подробное обоснование для признания АдГ правоэкстремистской организацией, однако любые последующие шаги «требуют осторожности и взвешенного подхода».

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Ранее в этот день сообщалось, что федеральное ведомство по охране конституции ФРГ классифицировало партию АдГ как правоэкстремистскую организацию, угрожающую демократии в стране. Отмечается, что этот шаг снижает препятствия для наблюдения за политической партией с помощью спецслужб и позволяет лучше контролировать ее деятельность.

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