Власти ФРГ классифицировали партию АдГ как правоэкстремистскую

Федеральное ведомство по охране конституции ФРГ классифицировало партию «Альтернатива для Германии» (АдГ) как правоэкстремистскую организацию, угрожающую демократии в стране. Об этом 2 мая сообщил журнал Spiegel.

Отмечается, что этот шаг снижает препятствия для наблюдения за политической партией с помощью спецслужб и позволяет лучше контролировать ее деятельность.

По данным издания, ведомство завершило работу над оценкой АдГ на этой неделе и представило 11,1 тыс. страниц с доказательствами антиконституционного характера партии в министерство внутренних дел.

«Этнически-родовое понимание народа», которое преобладает в партии, «несовместимо со свободным демократическим основным порядком», заявили в ведомстве.

Как уточняет Spiegel, политические дебаты о вероятности полного запрета АдГ будут набирать обороты. Бундестаг, бундесрат или федеральное правительство могут подать ходатайство о запрете партии в Конституционный суд. Для многих парламентариев отнесение к категории «подтвержденных» правых экстремистов было важным условием для рассмотрения такого шага.

23 февраля в Германии прошли досрочные выборы в бундестаг. Победу одержал оппозиционный блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС), набравший 28,6%. Правая партия АдГ с 20,8%, стала второй политической силой страны.

СМИ 9 апреля сообщили, что победивший на выборах в Германии блок ХДС/ХСС и Социал-демократическая партия (СДПГ) заключили коалиционное соглашение о формировании нового кабинета министров ФРГ.