АдГ оспорила в суде решение контрразведки ФРГ признать ее экстремистской

Немецкая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) подала в суд на Федеральное ведомство по охране конституции ФРГ за решение последней признать партию правоэкстремистской организацией. Об этом 5 мая сообщил пресс-секретарь лидера АдГ Даниэль Тапп в беседе с агентством DPA.

Иск подали в административный суд Кёльна, сообщает ТАСС. Уточняется, что контрразведка не ответила на требование, впоследствии партия обратилась в суд.

Газета Bild 3 мая сообщила, что адвокаты АдГ потребовали от ведомства по охране конституции изменить решение не позднее 5 мая. В противном случае юристы пообещали подать жалобу.

2 мая стало известно, что Федеральное ведомство по охране конституции ФРГ классифицировало АдГ как правоэкстремистскую организацию, угрожающую демократии в стране. Согласно мнению властей, этот шаг снижает препятствия для наблюдения за партией с помощью спецслужб и позволяет лучше контролировать ее деятельность.

В свою очередь, российский сенатор Алексей Пушков назвал нападки на АдГ признаком начала самоликвидации государства.