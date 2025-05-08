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Путин отметил успех российско-китайского фильма «Красный шелк»

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Фото: НМГ кинопрокат
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Совместное кинопроизводство России и Китая наращивается, работа по данному направлению идет. Об этом 8 мая сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпинем.

«Налаживается совместное кинопроизводство. <...> В феврале этого года в отечественный прокат в России вышел российско-китайский фильм «Красный шелк», премьера которого была весьма успешной», — добавил он.

Глава государства выразил убеждение, что в дальнейшем Москва и Пекин создадут немало совместных кинокартин, которые с большим интересом примут зрители двух стран.

Также он анонсировал заключение соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций между странами. Путин выразил уверенность, что соглашение позитивно повлияет на формирование более благоприятной деловой среды, а также обеспечит серьезный импульс развитию хозяйственной кооперации.

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7 мая стало известно, что совместный российско-китайский фильм Андрея Волгина «Красный шелк» выйдет в кинопрокат Китая в сентябре 2025 года. Дистрибьютором фильма является «НМГ Кинопрокат» (входит в холдинг НМГ), производством занимались кинокомпания Nota Bene Film Group и НМГ.

В тот же день «Красный шелк» стал первой из современных российских картин, которая получила в Китае «печать дракона» для неограниченного проката. При этом китаист Сергей Мстиславский отметил, что в Китае к историческому периоду, отраженному в фильме, очень большой интерес, что обеспечивает высокие кассовые сборы.

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