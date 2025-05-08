Почти 50 немецких компаний признали ответственность за приход нацистов к власти

В преддверии 80-летия окончания Второй мировой войны ответственность за укрепление власти нацистов в Германии признали по меньшей мере 49 немецких компаний, в число которых вошли Adidas и Volkswagen. Об этом 7 мая сообщила немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на совместное заявление руководителей концернов.

«В 80-ю годовщину окончания войны руководители 49 немецких компаний берут на себя ответственность. Немецкие корпорации способствовали укреплению власти национал-социалистов», — отмечается в издании.

Так, в заявлении подчеркивается вина немецких компаний, которые были озабочены получением собственной выгоды.

«Сегодня мы, как немецкие компании, берем на себя ответственность сделать память о преступлениях нацистской эпохи видимой. <...> В 1933 году и позже слишком многие молчали, отворачивались и хранили молчание. Это порождает нашу ответственность — за прошлое, за настоящее и за будущее», — подчеркивается в коллективном заявлении.

В числе подписавшихся в заявлении значатся руководители компаний Volkswagen, Adidas, BMW, BASF, DHL и Hugo Boss и иных.

Газета Berliner Zeitung 7 мая призвала нового канцлера ФРГ Фридриха Мерца сделать шаг навстречу России, как это делали Конрад Аденауэр и Гельмут Коль, осознавая необходимость налаживания контактов с российскими коллегами.

Память воинов Советской армии почтили на улицах немецкого Кельна, где 4 мая прошла акция «Бессмертный полк». На мероприятии исполнялись песни военных лет и был проведен автопробег в честь 80-летия Победы. Кадры с мероприятия появились в распоряжении «Известий».