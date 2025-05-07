Новому канцлеру Германии Фридриху Мерцу необходимо обязательно приехать в Москву на празднование 80-летней годовщины победы в Великой Отечественной войне (ВОВ) 9 мая. С таким призывом 6 мая выступила газета Berliner Zeitung.

СМИ отмечает, что в предыдущие годы канцлеры ФРГ никогда не опасались контактов с Россией. В частности, Конрад Аденауэр первым из глав правительства Западной Германии совершил визит в СССР, а Гельмут Коль призвал к объединению первого президента СССР Михаила Горбачева.

«Сегодня немецкая дипломатия, скорее всего, ограничится моральным покровительством или скучными пресс-релизами. Новый канцлер должен напрямую встретиться с [президентом России Владимиром] Путиным», — пишет СМИ.

Автор статьи отмечает, что в России по-прежнему присутствует около 2 тыс. немецких компаний, которые продолжают вести бизнес в крупнейшей стране мира, несмотря на западные санкции.

Ранее, 4 мая, в Кельне участники акции «Бессмертный полк» вышли на шествие в форме советских солдат в преддверии 80-летия победы в ВОВ. На мероприятии исполнялись песни военных лет и был проведен автопробег в честь 80-летия Победы.

Кроме того, лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» Сара Вагенкнехт 23 апреля подчеркнула, что политики Германии не должны забывать о решающем вкладе СССР в победу над нацистской Германией.