Политики Германии не должны забывать о решающем вкладе Советского Союза (СССР) в победу над нацистской Германией. Об этом 23 апреля заявила лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость» Сара Вагенкнехт на фоне рекомендаций МИД ФРГ не приглашать российских и белорусских дипломатов на памятные мероприятия.

«Тому, кто больше не знает или не хочет знать, что Красная армия вынесла на себе основную тяжесть войны против нацистской Германии и что 27 млн человек из бывшего Советского Союза, большинство из которых были русскими, стали жертвами истребительной кампании немецкого вермахта, нет места в германской политике», — сказала Вагенкнехт агентству DPA.

Вагенкнехт также заявила, что подобные действия «наносят ущерб международному престижу Германии» и могут быть восприняты как «ментальная подготовка к новой войне с Россией». Она напомнила и о роли руководства СССР в процессе объединения ФРГ.

Ранее в этот день директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что запрет, установленный чиновниками Евросоюза (ЕС), на посещение Москвы во время празднования Дня победы в Великой Отечественной войне (ВОВ) 9 Мая является отвратительным.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас 14 апреля предупредила европейских чиновников, что в случае, если они посетят Россию для участия в торжественных мероприятиях, приуроченных к празднованию Дня Победы, они столкнутся с «последствиями».