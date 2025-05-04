В Кельне участники «Бессмертного полка» вышли на марш в форме советских солдат

В Кельне участники акции «Бессмертный полк» вышли на шествие в форме советских солдат в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ). Кадры события 4 мая публикуют «Известия».

«И форму мы носим с гордостью за наших дедов, прадедов. Это наша честь, это наш долг. Мы считаем это нашим долгом и нашей честью. И мы не просто так ее одеваем, просто как будто бы одеть. Мы одеваем именно потому, потому что мы действительно ценим тот подвиг наших дедов за это чистое небо над нашей головой. И просто это наш долг и наша честь», — поделилась одна из участниц шествия.

Также Светлана Златкина и Валерий Яковлев, которые приняли участие в акции, выразили благодарность за организацию такого мероприятия в Кельне. Они отметили, что их родственник окончил Военную Московскую академию Дзержинского и прошел всю войну, закончив ее в Германии.

Кроме того, он был награжден 11 орденами, в том числе Суворова, Кутузова. Женщина добавила, что ее дедушка будет в «сердце пожизненно», поэтому они чтят его память в «Бессмертном полку».

Также на мероприятии исполнялись песни военных лет и был проведен автопробег в честь 80-летия Победы.

Ранее в этот день в Кельне прошел автомотопробег в честь Победы в ВОВ. Участник автопробега Сергей Экерман заявил, что в его семье данное событие высоко ценится. Он также поделился, что его дед воевал в Красной армии и прошел финскую войну.