В Кельне состоялся автопробег в честь 80-летия Победы

В Кельне прошел автомотопробег в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ). Кадры 4 мая публикуют «Известия».

«Мы участвуем в пробеге, посвященном 80-летию Великой Победы. Для меня это важно, потому что я чту своих дедов. У меня один дед воевал в Красной армии, финскую войну прошел. И для меня это важно. Я хочу, чтобы мои дети знали. Мы ходим на кладбище в гости периодически, там стоит памятник узникам концлагерей — и российским, и польским», — поделился участник автопробега Сергей Экерман.

По словам мужчины, в его семье данное событие высоко ценится. Он также выразил признание за то, что в Кельне проводятся подобные мероприятия. При этом Экерман заметил, что в Берлине наблюдаются проблемы с проведением акции в честь Дня Победы из-за разных политических позиций.

Однако, несмотря на это, многие немцы поддерживают такие инициативы и принимают участие в российских праздниках. Участник автопробега добавил, что демонстрации привлекает общественность, благодаря чему люди не забывают минувшие события и с уважением относятся к ним.

Особое внимание Экерман обратил на подрастающее поколение, которое также серьезно относится к празднованию Победы и понимает цели проведения таких мероприятий.

2 мая в Израиле стартовал крупнейший автомотопробег в честь Победы в ВОВ. Отмечалось, что маршрут начинался в городе Метула и закончился в Эйлате. Участник мероприятия Вахтанг Цинцадзе подчеркнул, что основные цели акции — почтить память тех, кто одержал победу, и донести до молодого поколения информацию о героизме, проявленном 80 лет назад.