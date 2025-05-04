Реклама
Прямой эфир
Мир
Шествие «Бессмертного полка» впервые прошло в резиденции посла РФ в Риме
Общество
В Госдуме рассмотрят упрощение присвоения звания «Ветеран труда» для работников ОПК
Армия
Минобороны показало кадры уничтожения квадроциклов ВСУ в Сумской области
Общество
Электроснабжение основной части потребителей в Подмосковье восстановлено после циклона
Общество
Глава СК поручил возбудить дело из-за осквернения памятника героям ВОВ в Болгарии
Мир
Президент Кубы выехал в РФ для участия в торжествах по случаю 80-летия Победы
Политика
Путин назвал примирение России и Украины вопросом времени
Мир
Фицо раскритиковал угрозы Зеленского гостям парада Победы в Москве
Мир
В Кельне состоялся автопробег в честь 80-летия Победы
Мир
Хуситы сообщили о «военной операции» в отношении аэропорта Бен-Гурион в Израиле
Мир
Пять человек провели более двух суток на крыше самолета после крушения в Боливии
Мир
Сенатор США выступила против финансирования Украины на фоне сделки по ресурсам
Спорт
Россиянин Заборский выиграл ультрамарафон «6 дней Франции»
Мир
Аэропорт в Тель-Авиве закрыли из-за падения осколков ракеты из Йемена
Армия
ВС РФ поразили инфраструктуру военных аэродромов ВСУ и предприятия ВПК Украины
Общество
В МВД предупредили о мошенниках под видом военной прокуратуры
Мир
Президент Мексики выступила против размещения войск США в стране
Сюжет:

В Кельне состоялся автопробег в честь 80-летия Победы

0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Виталий Чащухин
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

В Кельне прошел автомотопробег в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ). Кадры 4 мая публикуют «Известия».

«Мы участвуем в пробеге, посвященном 80-летию Великой Победы. Для меня это важно, потому что я чту своих дедов. У меня один дед воевал в Красной армии, финскую войну прошел. И для меня это важно. Я хочу, чтобы мои дети знали. Мы ходим на кладбище в гости периодически, там стоит памятник узникам концлагерей — и российским, и польским», — поделился участник автопробега Сергей Экерман.

По словам мужчины, в его семье данное событие высоко ценится. Он также выразил признание за то, что в Кельне проводятся подобные мероприятия. При этом Экерман заметил, что в Берлине наблюдаются проблемы с проведением акции в честь Дня Победы из-за разных политических позиций.

Однако, несмотря на это, многие немцы поддерживают такие инициативы и принимают участие в российских праздниках. Участник автопробега добавил, что демонстрации привлекает общественность, благодаря чему люди не забывают минувшие события и с уважением относятся к ним.

Особое внимание Экерман обратил на подрастающее поколение, которое также серьезно относится к празднованию Победы и понимает цели проведения таких мероприятий.

Память Победы: как воевали деды и отцы известных россиян
Герои Великой Отечественной войны смогли воспитать новых победителей

2 мая в Израиле стартовал крупнейший автомотопробег в честь Победы в ВОВ. Отмечалось, что маршрут начинался в городе Метула и закончился в Эйлате. Участник мероприятия Вахтанг Цинцадзе подчеркнул, что основные цели акции — почтить память тех, кто одержал победу, и донести до молодого поколения информацию о героизме, проявленном 80 лет назад.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025