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В Израиле стартовал автопробег в честь Дня Победы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Никита Кулюхин
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Крупнейший автомотопробег стартовал 2 мая в Израиле в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Его маршрут начинается в городе Метула и заканчивается в Эйлате.

Участник мероприятия Вахтанг Цинцадзе подчеркнул, что основная цель акции — почтить память тех, кто одержал победу, и донести до молодого поколения информацию о героизме, проявленном 80 лет назад.

«Цель основная наша — это почтить память победителей, наших дедушек и бабушек, ну и по возможности рассказать нашим детям и нашим внукам о том, какой подвиг совершили 80 лет назад простые советские мальчишки и девчонки, которые не побоялись расстаться с жизнью, чтобы освободить нашу родину от тех, кто пришел ее поработить», — отметил он.

Корреспондент «Известий» Никита Кулюхин добавил, что подобные автопробеги проводятся в Израиле с 2016 года. На сегодняшний день это самая масштабная акция такого формата на Ближнем Востоке по количеству участников и длине маршрута, превышающей 500 км.

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1 мая в столице Венесуэлы Каракасе было поднято Знамя Победы гигантских размеров в честь 80-летия Победы в ВОВ. Церемонию посетил министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль, министр туризма Летисия Гомес, министр культуры Эрнесто Вильегас, защитник народа Альфредо Руис, а также представители других министерств и ведомств страны.

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