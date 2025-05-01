В столице Венесуэлы подняли гигантское Знамя Победы в честь 80-летия Победы в ВОВ
В столице Венесуэлы Каракасе было поднято Знамя Победы гигантских размеров в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом 30 апреля сообщило посольство России в Венесуэле в Telegram-канале.
«Церемония стала кульминацией серии памятных мероприятий, в числе которых — открытие тематической выставки, патриотическая акция «Вальс Победы», а также запуск «Кабины Победы» на главной туристической канатной дороге столицы Гуарайра Репано», — уточнили в диппредставительстве
Церемонию посетил министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль, министр туризма Летисия Гомес, министр культуры Эрнесто Вильегас, защитник народа Альфредо Руис, а также представители других министерств и ведомств Венесуэлы.
«Поднятие самого большого Знамени Победы за пределами России здесь, в Каракасе, символизирует глубинную связь между нашими народами, общую волю к правде, свободе и миру. Россия и Венесуэла вместе — в памяти, в борьбе, в Победе», — заявил посол Российской Федерации в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров.
12 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро посетит Москву и примет участие в празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.