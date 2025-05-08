1945 — 2025 Помним, гордимся: 50+ трогательных до слез картинок с Днем Победы
Россияне и представители других народов, чьи деды и прадеды бок о бок сражались с немецкими оккупантами, 9 мая празднуют 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. И хотя многих участников событий тех лет уже нет в живых, память об их подвиге бережно передается из поколения в поколение. Специально к годовщине Победы «Известия» сделали большую подборку поздравительных открыток, которыми можно поделиться в праздник с друзьями и близкими.
День Победы входит в число государственных праздников и дней воинской славы России. По словам президента страны Владимира Путина, это святой праздник для всех россиян, а также жителей республик бывшего Советского Союза. Во многих из них, как и в России, он официально объявлен выходным днем.
Значимость этой даты трудно переоценить. В годы Великой Отечественной войны (ВОВ) самые разные народы вместе прошли сквозь тяжелейшие испытания, отстояв свою независимость и будущее. Война затронула почти каждую семью, а Победа досталась ценой миллионов человеческих жизней.
Боевые действия длились без малого четыре года, с 22 июня 1941 по 9 мая 1945 года. Сама же Вторая мировая война (1939–1945), развязанная нацистской Германией и ее союзниками, стала самым крупным вооруженным столкновением в истории человечества. В ней участвовало более 60 государств и 80% населения земного шара.
На территории СССР бои на фронте, простиравшемся от Баренцева до Черного морей, шли беспрерывно на протяжении 1418 дней и ночей. В общей сложности за годы сражений погибли порядка 26,6 млн советских граждан, включая узников концлагерей и мирное население.
Несмотря на огромные потери, страна выстояла, нанеся врагу сокрушительный удар. Красная армия разгромила немцев под Москвой, Сталинградом (ныне Волгоград) и Ленинградом (Санкт-Петербург). Бойцы мужественно сражались на Курской дуге и других направлениях. Завершающим этапом стала Берлинская операция, поставившая победную точку в кровопролитной войне.
Подробнее о том, как советские солдаты приближали Победу — читайте в спецпроекте «Известий» «80 дней до Победы». Здесь собраны полные фронтовые сводки, архивные репортажи, фото и статьи о подвигах русских героев.
Победа далась стране дорогой ценой. Неудивительно, что День Победы сразу же стал общенародным праздником. Он был объявлен указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1945 года.
Утром следующего дня о капитуляции фашистской Германии и долгожданной победе гражданам сообщил диктор Юрий Левитан, чей голос известен всем фронтовикам. Люди массово выходили на улицы, обнимались и поздравляли друг друга с праздником. Многие жители освобожденных городов и сел не могли сдержать слез.
Ежегодно 9 мая во всех российских городах в память о подвиге народа возлагают цветы и венки к мемориалам воинов, организуют торжественные парады, митинги и памятные акции. Главным событием традиционно является парад Победы на Красной площади.
В праздник в центре столице проходит шествие военной техники и военнослужащих различных родов войск Вооруженных сил России с участием авиации. Мероприятие транслируется в прямом эфире по федеральным каналам и на уличных экранах.
В городских парках по случаю Дня Победы звучат строки фронтовых писем и песни военных лет, включая знаменитую «Катюшу», «Журавли», «Темную ночь», «Синий платочек», «Жди меня» и «Священную войну». Для посетителей работают тематические фотозоны, танцплощадки и военно-полевая кухня.
Символом торжества является георгиевская лента, черный цвет которой означает пороховой дым, а оранжевый — огонь сражений. Ленточки в рамках одноименной акции бесплатно раздают волонтеры на улицах. Ею же украшают праздничные площадки, скверы и парки в знак памяти о погибших и связи поколений.
Впервые всероссийскую акцию «Георгиевская лента» провели 9 мая 2005 года к 60-летию Победы. С тех пор она проходит ежегодно.
Тема Победы также нашла широкое отражение в кинематографе и художественном творчестве. Фронтовые поэты сочиняли трогательные стихи, посвященные 9 Мая, композиторы писали воодушевляющие мелодии, а художники трудились над созданием праздничных плакатов и открыток.
Прообразом первых поздравительных открыток считаются иллюстрированные почтовые карточки. Одна сторона содержала небольшую картинку военной тематики, другая — место для письма и строчки для адреса. В конце войны бойцы отправляли их своим близким, извещая об успехах на фронте.
Затем, в мае 1945 года, в продаже появились художественные открытки «С победой над Германией!». Тираж таких карточек был небольшой. Изображались на них в основном ордена, медали, боевые знамена, военная техника и портреты Сталина. Еще одна отличительная особенность открыток того времени — отсутствие даты 9 мая.
Цифра «9» вошла в обиход только в середине 1960-х, когда День Победы был объявлен не только праздничным, но и выходным днем. Изображение часто сопровождала надпись «С Днем Победы!».
На открытках того времени изображали величественный монумент «Родина-Мать зовет!», открытый в 1967 году на Мамаевом кургане в Волгограде, памятник Воину-освободителю в Берлине и, конечно, красноармейца, водружающего Знамя Победы над Рейхстагом.
В 1980-е годы открытки дополнили солдатские треугольники, георгиевские ленты, красные гвоздики, праздничный салют и белый голубь как символ мира. Поскольку праздник отмечается в мае, то были распространены весенние сюжеты — цветущие яблоневые сады, ветки сирени, букеты тюльпанов.
И в наши дни открытка остается самым популярным способом поздравить с Днем Победы. Сегодня сюжеты несколько изменились. Вместо юных бойцов с автоматами наперевес всё чаще встречаются изображения седовласых ветеранов в окружении школьников и внуков.
Однако неизменным остается одно — память о героях, которые по-прежнему остаются символами мужества, доблести и чести. Праздник также служит напоминанием о страшных последствиях войны и ценности мира, объединяя потомков в общем стремлении сохранить свободу для будущих поколений.
При этом День Победы — исконно русский праздник. В США и большинстве стран Западной Европы накануне 9 Мая отмечают день капитуляции Германии, а в сентябре — день окончания Второй мировой войны, завершившейся с поражением Японии осенью 1945 года.
Открытки с Днем Победы часто дополняют поздравлениями, выражая благодарность фронтовикам за мир и свободу, пожеланиями мирного неба над головой, благополучия и уверенности в завтрашнем дне.
В качестве поздравления используют отрывки популярных литературных произведений, в которых лучше всего отражена тема войны и радость народа, освободившегося от оков нацизма. Например из известной поэмы «Василий Теркин» Александра Твардовского и других советских авторов.
Еще цитируют стихи Расула Гамзатова, Константина Симонова, Арсения Тарковского, Юлии Друниной, Ольги Берггольц, Анны Ахматовой, Булата Окуджавы, посвященные войне. Многие из этих поэтов стали не только очевидцами событий, но и прошли через блокаду, огонь, голод и разруху военных лет.
Стихи о войне — это не только поэтическое, но и историческое наследие. Именно благодаря этим строчкам мы можем узнать, что пережили наши предки в суровые годы войны и как справлялись с выпавшими на их долю испытаниями.
«Быть может, кто-нибудь иной
Расскажет лучше нас,
Как горько по земле родной
Идти, в ночи таясь.
Как трудно дух бойца беречь,
Чуть что скрываясь в тень.
Чужую, вражью слышать речь
Близ русских деревень»
(Александр Твардовский)
«Я не раз, и не два, и не двадцать
Слышал, как посылают на смерть,
Слышал, как на приказ собираться
Отвечают коротеньким «Есть!».
«Есть!», — в ушах односложно звучало,
Долгим эхом звучало в ушах,
Подводило черту и кончало:
Человек делал шаг...»
(Борис Слуцкий)
«Качается рожь несжатая.
Шагают бойцы по ней.
Шагаем и мы — девчата,
Похожие на парней.
Нет, это горят не хаты —
То юность моя в огне.
Идут по войне девчата,
Похожие на парней».
(Юлия Друнина)
«За пять минут уж снегом талым
Шинель запорошилась вся.
Он на земле лежит, усталым
Движеньем руку занеся.
Он мертв. Его никто не знает.
Но мы еще на полпути,
И слава мертвых окрыляет
Тех, кто вперед решил идти».
(Константин Симонов)
«Нам снится не то, что хочется нам,
Нам снится то, что хочется снам.
На нас до сих пор военные сны,
Как пулеметы, наведены.
И снятся пожары тем, кто ослеп,
И сытому снится блокадный хлеб».
(Вадим Шефнер)
И, конечно, 9 мая на всех концертных площадках страны, в радио- и телеэфире звучат строчки песни «День Победы» композитора Давида Тухманова на слова Владимира Харитонова, ставшей настоящим гимном праздника. Их можно выбрать и в качестве поздравления.
«День Победы, как он был от нас далек,
Как в костре потухшем таял уголек.
Были версты, обгорелые, в пыли, —
Этот день мы приближали, как могли.
Этот День Победы порохом пропах.
Это праздник с сединою на висках.
Это радость со слезами на глазах».
Впрочем, некоторые предпочитают поздравлять с торжеством своими словами. «Известия» публикуют примеры поздравлений с Днем Победы в прозе, которыми можно поделиться в мессенджерах и соцсетях.
«День 9 Мая — не только славный праздник Победы. Это значимая дата в жизни каждого гражданина, напоминающая о том, как важно хранить мир на земле. Теперь это наша задача. Сохраним же главное достояние, подаренное нашими прадедами!»
«Вечная слава героям, подарившим нам мир, свободу и жизнь! Пусть наше и следующие поколения берегут мир, доставшийся такой дорогой ценой. С 80-летием Великой Победы!»
«С Днем Победы! Самое главное, что хочется пожелать в столь важный праздник, — чтобы над головой всегда было ясное небо и ярко светило солнце. Именно за это боролись наши деды. Будем же достойны наших великих предков ради мира на земле!»
«Поздравляю с 9 Мая! В 80-ю годовщину Победы желаю вам крепкого здоровья, неугасающего оптимизма и вечной благодарности потомков за тот весомый вклад, который внесли наши деды в Великую Победу!»
«С Днем Победы! От души желаю всем нам, чтобы каждый новый день приносил лишь добрые вести, а разрушенные города, бомбардировки и взрывы снарядов остались только в книгах о войне».
«День Победы — это день памяти, гордости и благодарности. Мы благодарим всех, кто смог выстоять в трудные времена, кто защитил свою Родину и своих близких. Пусть память о павших героях сохранится на века, напоминая о цене свободы и мира!»
«В День Победы, в этот великий праздник, мы вспоминаем тех, кто сражался на фронте и трудился в тылу, кто отдал жизнь за мир и не вернулся с фронта. Пусть подвиг наших героев вдохновляет последующие поколения на новые свершения ради нашего общего будущего и благополучия страны».
«Ровно 80 лет назад закончилась Великая Отечественная война. И сегодня мы отмечаем День Победы — большой праздник свободы и мира, ставший возможным благодаря подвигу советских солдат! Спасибо нашим ветеранам за мирное небо и этот цветущий май!»
«День Победы — великий праздник, когда мы говорим спасибо ветеранам за жизнь и мирное небо над головой. Всем нам в день 80-летия этого важного события хочу пожелать благополучия, процветания и беречь наследие предков».
«В этом году вся страна отмечает 80 лет Победы! Поздравляю от всего сердца с самым великим днем в истории нашего Отечества, с праздником, не имеющим срока давности и права на забвение. С Днем Победы!»
«С Днем Победы! Желаю мира, счастья и весеннего настроения. Пусть все беды, которые несет война, останутся в прошлом, а весь год будет как цветущий май, наполняя воздух ароматом весны и душистой сирени!»
Отправить поздравление можно в стихах. Это позволит лучше раскрыть суть праздника, передать его глубину и сделать послание более оригинальным. Вот несколько примеров:
«Этот день мы чтим и помним,
Знаем, всё было не зря.
С чувством радости и скорби —
С Днем Победы вас, друзья!
Пусть останутся лишь в книгах
Отголоски страшных дней.
И всегда будет Великой
Победа в памяти людей!»
«Спасибо деду за победу!
За мир и за покой,
За то, что небо голубое
Над нашей головой.
Поклон ему за мужество,
За подвиги, труды,
За всё, что было сделано
Чтоб не было войны».
«С великим праздником Победы!
Пусть много лет уже прошло,
Мы помним подвиг наших дедов
И благодарны им за всё!
Жаль, что меньше с каждым годом
В строю парадном их идет.
Пусть вечно в памяти народа
Слава об их подвиге живет».
«В день Победы пожелаю,
Чтоб больше не было войны,
Чтоб никогда мы не узнали,
Разрухи, слез и нищеты.
Этот майский день чудесный
Мир и свободу подарил,
Чтобы вновь никто на свете
Боль войны не ощутил!»
«День Победы мы встречаем,
Праздник братства и добра.
Вновь звучат во всех эфирах
Песни с раннего утра.
О том, как вместе воевали
Татарин, русский и таджик,
Как хлеб один на всех делили
И вместе выгнали врага!
Мир для нас они хранили,
Чтоб не знали больше зла
Наши дети, внуки, мамы
И всегда цвела весна!»
Чтобы поздравления смогли увидеть как можно больше людей, открытки и пожелания можно разместить в соцсетях, дополнив тематическими хэштегами: #80летПобеды, #ДеньПобеды, #ДеньПобеды2025 или #С Днем Победы.
Открытки подготовлены «Известиями» с использованием искусственного интеллекта.