1945 — 2025 Помним, гордимся: 50+ трогательных до слез картинок с Днем Победы

Россияне и представители других народов, чьи деды и прадеды бок о бок сражались с немецкими оккупантами, 9 мая празднуют 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. И хотя многих участников событий тех лет уже нет в живых, память об их подвиге бережно передается из поколения в поколение. Специально к годовщине Победы «Известия» сделали большую подборку поздравительных открыток, которыми можно поделиться в праздник с друзьями и близкими.

День Победы входит в число государственных праздников и дней воинской славы России. По словам президента страны Владимира Путина, это святой праздник для всех россиян, а также жителей республик бывшего Советского Союза. Во многих из них, как и в России, он официально объявлен выходным днем.

С Днем Победы 2025! 80 лет мира и свободы

Значимость этой даты трудно переоценить. В годы Великой Отечественной войны (ВОВ) самые разные народы вместе прошли сквозь тяжелейшие испытания, отстояв свою независимость и будущее. Война затронула почти каждую семью, а Победа досталась ценой миллионов человеческих жизней.

Автор фото Великая Победа — 9 Мая 1945 года: в сердце навсегда

Боевые действия длились без малого четыре года, с 22 июня 1941 по 9 мая 1945 года. Сама же Вторая мировая война (1939–1945), развязанная нацистской Германией и ее союзниками, стала самым крупным вооруженным столкновением в истории человечества. В ней участвовало более 60 государств и 80% населения земного шара.

Автор фото С Днем Победы! Пусть память о 1945 годе живет в каждом сердце

На территории СССР бои на фронте, простиравшемся от Баренцева до Черного морей, шли беспрерывно на протяжении 1418 дней и ночей. В общей сложности за годы сражений погибли порядка 26,6 млн советских граждан, включая узников концлагерей и мирное население.

День Победы — святой праздник мужества и чести

Несмотря на огромные потери, страна выстояла, нанеся врагу сокрушительный удар. Красная армия разгромила немцев под Москвой, Сталинградом (ныне Волгоград) и Ленинградом (Санкт-Петербург). Бойцы мужественно сражались на Курской дуге и других направлениях. Завершающим этапом стала Берлинская операция, поставившая победную точку в кровопролитной войне.

Мы помним! С Днем Победы!

Подробнее о том, как советские солдаты приближали Победу — читайте в спецпроекте «Известий» «80 дней до Победы». Здесь собраны полные фронтовые сводки, архивные репортажи, фото и статьи о подвигах русских героев.

Автор фото Великая Победа в каждом из нас — благодарим! Душевная картинка до слез

Победа далась стране дорогой ценой. Неудивительно, что День Победы сразу же стал общенародным праздником. Он был объявлен указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1945 года.

Победа в каждом сердце. Спасибо! Старинная открытка с 9 Мая

Утром следующего дня о капитуляции фашистской Германии и долгожданной победе гражданам сообщил диктор Юрий Левитан, чей голос известен всем фронтовикам. Люди массово выходили на улицы, обнимались и поздравляли друг друга с праздником. Многие жители освобожденных городов и сел не могли сдержать слез.

В этот майский день — тепло сердец тем, кто подарил мир

Ежегодно 9 мая во всех российских городах в память о подвиге народа возлагают цветы и венки к мемориалам воинов, организуют торжественные парады, митинги и памятные акции. Главным событием традиционно является парад Победы на Красной площади.

Ура! С 9 Мая! Парад на Красной площади в День Победы

В праздник в центре столице проходит шествие военной техники и военнослужащих различных родов войск Вооруженных сил России с участием авиации. Мероприятие транслируется в прямом эфире по федеральным каналам и на уличных экранах.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин С наступающим Днем Победы! 80 лет великому подвигу!

В городских парках по случаю Дня Победы звучат строки фронтовых писем и песни военных лет, включая знаменитую «Катюшу», «Журавли», «Темную ночь», «Синий платочек», «Жди меня» и «Священную войну». Для посетителей работают тематические фотозоны, танцплощадки и военно-полевая кухня.

День Победы — праздник навсегда!

Символом торжества является георгиевская лента, черный цвет которой означает пороховой дым, а оранжевый — огонь сражений. Ленточки в рамках одноименной акции бесплатно раздают волонтеры на улицах. Ею же украшают праздничные площадки, скверы и парки в знак памяти о погибших и связи поколений.

На груди — Георгиевская лента, в сердце — память

Впервые всероссийскую акцию «Георгиевская лента» провели 9 мая 2005 года к 60-летию Победы. С тех пор она проходит ежегодно.

Георгиевская лента — символ подвига, чести и памяти: ретрооткрытка

Тема Победы также нашла широкое отражение в кинематографе и художественном творчестве. Фронтовые поэты сочиняли трогательные стихи, посвященные 9 Мая, композиторы писали воодушевляющие мелодии, а художники трудились над созданием праздничных плакатов и открыток.

Фото: РИА Новости/Илья Питалев Бесплатная открытка с 9 Мая — 80-летием Победы

Прообразом первых поздравительных открыток считаются иллюстрированные почтовые карточки. Одна сторона содержала небольшую картинку военной тематики, другая — место для письма и строчки для адреса. В конце войны бойцы отправляли их своим близким, извещая об успехах на фронте.

Поздравляем с 9 Мая — 80 лет гордости за Россию!

Затем, в мае 1945 года, в продаже появились художественные открытки «С победой над Германией!». Тираж таких карточек был небольшой. Изображались на них в основном ордена, медали, боевые знамена, военная техника и портреты Сталина. Еще одна отличительная особенность открыток того времени — отсутствие даты 9 мая.

Пусть майский день принесет свет и гордость: советская открытка

Цифра «9» вошла в обиход только в середине 1960-х, когда День Победы был объявлен не только праздничным, но и выходным днем. Изображение часто сопровождала надпись «С Днем Победы!».

Тихо цветет сирень — и память жива: оригинальная картинка с 9 Мая

На открытках того времени изображали величественный монумент «Родина-Мать зовет!», открытый в 1967 году на Мамаевом кургане в Волгограде, памятник Воину-освободителю в Берлине и, конечно, красноармейца, водружающего Знамя Победы над Рейхстагом.

80 лет Победе: поздравительная открытка

В 1980-е годы открытки дополнили солдатские треугольники, георгиевские ленты, красные гвоздики, праздничный салют и белый голубь как символ мира. Поскольку праздник отмечается в мае, то были распространены весенние сюжеты — цветущие яблоневые сады, ветки сирени, букеты тюльпанов.

Трогательная открытка с Днем Победы

И в наши дни открытка остается самым популярным способом поздравить с Днем Победы. Сегодня сюжеты несколько изменились. Вместо юных бойцов с автоматами наперевес всё чаще встречаются изображения седовласых ветеранов в окружении школьников и внуков.

Спасибо ветеранам за Победу! 80 лет мы живем благодаря вам

Однако неизменным остается одно — память о героях, которые по-прежнему остаются символами мужества, доблести и чести. Праздник также служит напоминанием о страшных последствиях войны и ценности мира, объединяя потомков в общем стремлении сохранить свободу для будущих поколений.

Фото: РИА Новости/Илья Наймушин Великая Отечественная война: 80 лет Победы, помним героев

При этом День Победы — исконно русский праздник. В США и большинстве стран Западной Европы накануне 9 Мая отмечают день капитуляции Германии, а в сентябре — день окончания Второй мировой войны, завершившейся с поражением Японии осенью 1945 года.

Спасибо за май 1945 года! С праздником! С Днем Победы!

Открытки с Днем Победы часто дополняют поздравлениями, выражая благодарность фронтовикам за мир и свободу, пожеланиями мирного неба над головой, благополучия и уверенности в завтрашнем дне.

Великая Победа — 80 лет под мирным небом благодаря героям!

В качестве поздравления используют отрывки популярных литературных произведений, в которых лучше всего отражена тема войны и радость народа, освободившегося от оков нацизма. Например из известной поэмы «Василий Теркин» Александра Твардовского и других советских авторов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев Открытка с 9 мая. За мир, за жизнь, за Победу — спасибо!

Еще цитируют стихи Расула Гамзатова, Константина Симонова, Арсения Тарковского, Юлии Друниной, Ольги Берггольц, Анны Ахматовой, Булата Окуджавы, посвященные войне. Многие из этих поэтов стали не только очевидцами событий, но и прошли через блокаду, огонь, голод и разруху военных лет.

С Днем Победы в 2025 году: открытка со стихами

Стихи о войне — это не только поэтическое, но и историческое наследие. Именно благодаря этим строчкам мы можем узнать, что пережили наши предки в суровые годы войны и как справлялись с выпавшими на их долю испытаниями.

Не забудем — не предадим! Слава победителям!

«Быть может, кто-нибудь иной

Расскажет лучше нас,

Как горько по земле родной

Идти, в ночи таясь.

Как трудно дух бойца беречь,

Чуть что скрываясь в тень.

Чужую, вражью слышать речь

Близ русских деревень»

(Александр Твардовский)

Фото: Global Look Press/Shatokhina Natalya Помним, любим, гордимся — с наступающим Днем Победы!

«Я не раз, и не два, и не двадцать

Слышал, как посылают на смерть,

Слышал, как на приказ собираться

Отвечают коротеньким «Есть!».

«Есть!», — в ушах односложно звучало,

Долгим эхом звучало в ушах,

Подводило черту и кончало:

Человек делал шаг...»

(Борис Слуцкий)

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков 80 лет подвига, мужества и любви к Родине

«Качается рожь несжатая.

Шагают бойцы по ней.

Шагаем и мы — девчата,

Похожие на парней.

Нет, это горят не хаты —

То юность моя в огне.

Идут по войне девчата,

Похожие на парней».

(Юлия Друнина)

Фото: РИА Новости/Алексей Маршев С наступающим Днем Победы 2025! 80 лет со дня Победы в ВОВ

«За пять минут уж снегом талым

Шинель запорошилась вся.

Он на земле лежит, усталым

Движеньем руку занеся.

Он мертв. Его никто не знает.

Но мы еще на полпути,

И слава мертвых окрыляет

Тех, кто вперед решил идти».

(Константин Симонов)

Светлая память героям. Красивая открытка с 9 Мая

«Нам снится не то, что хочется нам,

Нам снится то, что хочется снам.

На нас до сих пор военные сны,

Как пулеметы, наведены.

И снятся пожары тем, кто ослеп,

И сытому снится блокадный хлеб».

(Вадим Шефнер)

Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев 9 Мая — символ несгибаемой силы духа и любви к Родине

И, конечно, 9 мая на всех концертных площадках страны, в радио- и телеэфире звучат строчки песни «День Победы» композитора Давида Тухманова на слова Владимира Харитонова, ставшей настоящим гимном праздника. Их можно выбрать и в качестве поздравления.

9 Мая — день, когда слезы и радость рядом

«День Победы, как он был от нас далек,

Как в костре потухшем таял уголек.

Были версты, обгорелые, в пыли, —

Этот день мы приближали, как могли.

Этот День Победы порохом пропах.

Это праздник с сединою на висках.

Это радость со слезами на глазах».

Праздник Победы — день, который нас объединяет

Впрочем, некоторые предпочитают поздравлять с торжеством своими словами. «Известия» публикуют примеры поздравлений с Днем Победы в прозе, которыми можно поделиться в мессенджерах и соцсетях.

Май, весна, Победа — 80 лет свободы!

«День 9 Мая — не только славный праздник Победы. Это значимая дата в жизни каждого гражданина, напоминающая о том, как важно хранить мир на земле. Теперь это наша задача. Сохраним же главное достояние, подаренное нашими прадедами!»

Фото: Global Look Press/Shatokhina Natalya 80 лет Победы: низкий поклон ветеранам за свободу и мир!

«Вечная слава героям, подарившим нам мир, свободу и жизнь! Пусть наше и следующие поколения берегут мир, доставшийся такой дорогой ценой. С 80-летием Великой Победы!»

Фото: Global Look Press/Shatokhina Natalya Открытка к 9 Мая: поздравляем с 80-летием Победы!

«С Днем Победы! Самое главное, что хочется пожелать в столь важный праздник, — чтобы над головой всегда было ясное небо и ярко светило солнце. Именно за это боролись наши деды. Будем же достойны наших великих предков ради мира на земле!»

Автор фото С наступающим 9 Мая! Помним героев — гордимся Победой

«Поздравляю с 9 Мая! В 80-ю годовщину Победы желаю вам крепкого здоровья, неугасающего оптимизма и вечной благодарности потомков за тот весомый вклад, который внесли наши деды в Великую Победу!»

80 лет Победы: поздравление с Днем Победы для ветеранов

«С Днем Победы! От души желаю всем нам, чтобы каждый новый день приносил лишь добрые вести, а разрушенные города, бомбардировки и взрывы снарядов остались только в книгах о войне».

«День Победы — это день памяти, гордости и благодарности. Мы благодарим всех, кто смог выстоять в трудные времена, кто защитил свою Родину и своих близких. Пусть память о павших героях сохранится на века, напоминая о цене свободы и мира!»

С праздником Великой Победы: анимированная открытка

«В День Победы, в этот великий праздник, мы вспоминаем тех, кто сражался на фронте и трудился в тылу, кто отдал жизнь за мир и не вернулся с фронта. Пусть подвиг наших героев вдохновляет последующие поколения на новые свершения ради нашего общего будущего и благополучия страны».

Автор фото Скачать открытку с Днем Победы — 80 лет Победы

«Ровно 80 лет назад закончилась Великая Отечественная война. И сегодня мы отмечаем День Победы — большой праздник свободы и мира, ставший возможным благодаря подвигу советских солдат! Спасибо нашим ветеранам за мирное небо и этот цветущий май!»

Автор фото Поздравление с наступающим 9 Мая

«День Победы — великий праздник, когда мы говорим спасибо ветеранам за жизнь и мирное небо над головой. Всем нам в день 80-летия этого важного события хочу пожелать благополучия, процветания и беречь наследие предков».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин 1945–2025: вечная слава героям Великой Победы!

«В этом году вся страна отмечает 80 лет Победы! Поздравляю от всего сердца с самым великим днем в истории нашего Отечества, с праздником, не имеющим срока давности и права на забвение. С Днем Победы!»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин 9 Мая — день, когда мы помним, чтим и гордимся!

«С Днем Победы! Желаю мира, счастья и весеннего настроения. Пусть все беды, которые несет война, останутся в прошлом, а весь год будет как цветущий май, наполняя воздух ароматом весны и душистой сирени!»

Под мирным небом — с любовью и благодарностью: открытка с Днем Победы

Отправить поздравление можно в стихах. Это позволит лучше раскрыть суть праздника, передать его глубину и сделать послание более оригинальным. Вот несколько примеров:

«Этот день мы чтим и помним,

Знаем, всё было не зря.

С чувством радости и скорби —

С Днем Победы вас, друзья!

Пусть останутся лишь в книгах

Отголоски страшных дней.

И всегда будет Великой

Победа в памяти людей!»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко С наступающим праздником мира и Победы: душевная открытка

«Спасибо деду за победу!

За мир и за покой,

За то, что небо голубое

Над нашей головой.

Поклон ему за мужество,

За подвиги, труды,

За всё, что было сделано

Чтоб не было войны».

Спасибо деду за Победу! С наступающим 9 Мая!

«С великим праздником Победы!

Пусть много лет уже прошло,

Мы помним подвиг наших дедов

И благодарны им за всё!

Жаль, что меньше с каждым годом

В строю парадном их идет.

Пусть вечно в памяти народа

Слава об их подвиге живет».

С Днем Победы, дед! Мы живем — ты в сердце

«В день Победы пожелаю,

Чтоб больше не было войны,

Чтоб никогда мы не узнали,

Разрухи, слез и нищеты.

Этот майский день чудесный

Мир и свободу подарил,

Чтобы вновь никто на свете

Боль войны не ощутил!»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко Великая Победа: 80 лет подвига, который не забыт

«День Победы мы встречаем,

Праздник братства и добра.

Вновь звучат во всех эфирах

Песни с раннего утра.

О том, как вместе воевали

Татарин, русский и таджик,

Как хлеб один на всех делили

И вместе выгнали врага!

Мир для нас они хранили,

Чтоб не знали больше зла

Наши дети, внуки, мамы

И всегда цвела весна!»

Фото: РИА Новости/Сергей Савостьянов День Победы — праздник гордости

Чтобы поздравления смогли увидеть как можно больше людей, открытки и пожелания можно разместить в соцсетях, дополнив тематическими хэштегами: #80летПобеды, #ДеньПобеды, #ДеньПобеды2025 или #С Днем Победы.

Празднуем 9 Мая — великий день в истории России!

Открытки подготовлены «Известиями» с использованием искусственного интеллекта.