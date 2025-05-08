Объявленное Путиным перемирие в честь 80-й годовщины Победы вступило в силу

Объявленное президентом РФ Владимиром Путиным в честь 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне перемирие вступило в силу. Россия прекращает все боевые действия на время перемирия в период с 00:00 мск 8 мая до 00:00 мск 11 мая.

Путин объявил о введении перемирия в дни 80-летия победы в Великой Отечественной войне (ВОВ) 28 апреля. В указанный период военнослужащие РФ перестают проводить все боевые действия.

В Кремле отмечали, что, по мнению РФ, украинской стороне нужно последовать этому же примеру. В случае нарушения перемирия киевским режимом Вооруженные силы (ВС) РФ «дадут адекватный и эффективный ответ».

Данное перемирие стало третьим с момента начала специальной военной операции (СВО). Первое было объявлено в 2023 году в честь Рождества, а второе — в честь Пасхи в апреле текущего года.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 28 апреля заявил, что перемирие к 80-летию Победы является проявлением доброй воли России. По его словам, Путин руководствуется соображениями гуманитарного характера и это подчеркивает готовность страны выйти на мирное урегулирование конфликта.