Лавров назвал позором закрытие воздушного пространства странами ЕС

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал позором закрытие воздушного пространства странами Евросоюза (ЕС) для желающих попасть в Москву на празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне. Его слова 7 мая опубликовал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

«Я всё-таки соблюдаю правила телевидения, цензуры, поэтому я не буду высказывать, что я об этом думаю. Но, конечно, это позор», — заявил глава МИД РФ.

Он добавил, что заявления европейских политиков о вступлении Украины в ЕС говорят о том, что в Европе «ждут тех, кто проповедует нацистские ценности».

Накануне сообщалось, что власти Литвы и Латвии запретили самолету президента Сербии Александра Вучича пересекать их воздушное пространство из-за его намерений посетить Москву для участия в мероприятиях по случаю празднования 80-летия Победы.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, назвала отказ Литвы и Латвии в предоставлении разрешения на пролет Вучичу вопиющим случаем. По ее словам, никто не сможет разрушить стратегическое партнерство и многовековую дружбу между Москвой и Белградом.