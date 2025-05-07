В Домодедово сняли временные ограничения на прием и выпуск рейсов

В Домодедово сняли временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом в среду, 7 мая, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС», — указал он в Telegram-канале.

Меры действовали с 19:15 мск.

7 мая в течение дня временные ограничения коснулись работы сразу нескольких аэропортов: в частности, меры вводились в Жуковском и Калуге, Иваново и Ярославле.