Временные ограничения на прием и выпуск рейсов ввели в Домодедово

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в аэропорту Домодедово. Об этом в среду, 7 мая, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы», — отметил он в Telegram-канале.

Кореняко добавил, что меры начали действовать с 19:15 мск.

7 мая в течение дня временные ограничения коснулись работы сразу нескольких аэропортов: в частности, меры вводились в Жуковском и Калуге, Иваново и Ярославле.