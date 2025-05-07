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Россияне назвали наименее узнаваемые китайские автобренды

«Автостат»: марка SWM оказалась наименее узнаваемой у россиян
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Борис Ульзибат
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Наименее узнаваемым у россиян автомобильным брендом из Китая среди тех, которые официально представлены на рынке РФ, является SWM. Об этом 7 мая сообщило аналитическое агентство «Автостат» по итогам опроса более 3 тыс. автовладельцев.

Россиян попросили посмотреть на логотипы 30 китайских брендов и выбрать их них знакомые. Наименьшую долю голосов получил бренд SWM — 1,8%. Второе место по «трудноузнаваемости» занял Aito Seres с результатом 2,2%.

В пятерку лидеров антирейтинга также вошли марки Knewstar (2,9%), Hongqi (8,2%) и Kaiyi (9,6%).

Всего, как отметили аналитики, в 2025 году на российском авторынке представлено около 60 китайских марок, из которых более 30 брендов работают официально.

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Ранее в этот день аналитики перечислили самые продаваемые новые кроссоверы и внедорожники (SUV) в России. Haval Jolion стал лидером по итогам апреля, всего за месяц было реализовано 5,5 тыс. таких автомобилей. По итогам апреля в России было реализовано 102,1 тыс. новых легковых автомобилей, что на 25,5% меньше, чем в том же месяце прошлого года.

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