Номерные баги: в Госдуме хотят запретить нецензурные авторамки

В России хотят запретить продавать и использовать авторамки для госномеров с нецензурными надписями. С такой просьбой к главе Роспотребнадзора Анне Поповой обратилась группа депутатов Госдумы от фракций «Единая Россия», «Справедливая Россия», КПРФ и ЛДПР. Сегодня такие аксессуары массово продаются в интернет-магазинах , имеют положительные отзывы и даже получают статус «хит продаж». По мнению депутатов, это ведет к фактическому подрыву уважения к символам РФ, так как такие надписи расположены рядом с государственным флагом. Кроме того, это негативно воздействуют на несовершеннолетних.

Продажа рамок с нецензурными надписями нарушает закон

Продажу и размещение на автомобилях рамок для госномеров с нецензурными надписями необходимо запретить — с таким предложением к главе Роспотребнадзора Анне Поповой обратилась группа депутатов Госдумы. В документе (есть у «Известий») они сообщают, что в их адрес поступают обращения граждан по поводу использования водителями транспортных средств номерных рамок, содержащих нецензурные, оскорбительные надписи, а также фразы и символику, не соответствующие нормам общественной морали.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Согласно анализу ассортимента крупнейших маркетплейсов, продукция подобного рода активно продвигается, имеет тысячи положительных отзывов и зачастую получает статус «хита продаж». Визуальное оформление таких рамок предполагает размещение ненормативной или провокационной лексики в непосредственной близости от изображения государственного флага РФ, нанесенного на регистрационных знаках транспортных средств», — указывают авторы обращения. Они отмечают, что т акая продукция продается не только в интернете, но и в рознице.

По их мнению, это ведет к подрыву уважения к государственным символам и нарушает положения конституционного закона «О Государственном флаге РФ». Также, отмечают депутаты, это оказывает разрушительное влияние на общественную мораль, включая негативное воздействие на несовершеннолетних.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В связи с этим они просят главу Роспротребнадзора Анну Попову запретить продажу и распространение таких авторамок, возложить на хозяйствующие субъекты обязанность по модерации соответствующего ассортимента товаров и блокированию продукции, содержащей нецензурные выражения и запрещенную символику.

— Получаю много обращений от возмущенных родителей. Они не знают, как объяснить детям наличие и значение нецензурных выражений на номерных рамках. Но почему вообще наши дети должны это видеть? Мат начинает восприниматься ими как часть повседневной жизни, — заявила «Известиям» один из авторов обращения, глава комитета ГД по развитию гражданского общества Яна Лантратова. — Очевидно, что ни продавцы, которые продают их, ни водители не осознают, что своими действиями они также нарушают федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

По словам Лантратовой, сложившаяся ситуация требует незамедлительного реагирования властей. А глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина уверена: те, кто ставит такие авторамки на свой автомобиль, в первую очередь показывают отсутствие у себя определенного уровня культуры. Поэтому необходимо вмешательство органов власти, и такое обращение нужно направить не только в Роспотребнадзор, но и в МВД.

— За рулем водители должны вести себя вежливо, а когда такая нецензурщина и похабщина на авторамках, это уже скрытое проявление агрессии, — сказал «Известиям» глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Фото: Global Look Press/Svetlana Vozmilova

По его словам, в данных надписях есть признаки и административных нарушений, так как в России запрещено нецензурно выражаться в общественных местах.

«Известия» направили запросы в Роспотребнадзор, а также крупнейшим маркетплейсам с просьбой прокомментировать предложения депутатов.

— Wildberries всегда строго соблюдает законодательство. В случае поступления решений, касающихся представленных на площадке товаров, маркетплейс оперативно выполняет соответствующие требования органов государственной власти, — сообщили в пресс-службе маркетплейса.

Кто должен отвечать за продажу товаров с нецензурными надписями

Из-за недостаточного контроля в интернет-магазины сегодня попадает много нелегальной или полулегальной продукции, в том числе та, которая содержит различные нецензурные высказывания, сказал «Известиям» глава Общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов.

— Есть ряд норм, которые в целом регулируют как качество товара, так и информационную составляющую, которую этот товар несет. Есть нормы законодательства, которые запрещают нецензурную брань, особенно, если эту информацию могут увидеть дети. Поэтому такие товары являются не чем иным, как нелегальной продукцией, — отметил общественник.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Согласно статье 20.1 КоАП РФ, ответственность за публичное произнесение нецензурной брани, приравнивается к мелкому хулиганству. Согласно ей, нарушителю могут выписать штраф от 500 до 1 тыс. рублей или назначить административный арест на срок до 15 суток.

— Поэтому очевидно, что ответственность должны нести не только продавцы таких авторамок, но и сами интернет-площадки, которые создают условия продажи для неограниченного круга потребителей. Более того, уже описание этих товаров в интернете доступно для несовершеннолетних и тоже является нарушением законодательства, — пояснил эксперт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Обычно люди рассматривают надписи в авторамках, когда стоят в пробках, так как на большой скорости прочитать их невозможно, пояснил «Известиям» координатор движения «Общество синих ведерок» Петр Шкуматов. По его словам, лично ему встречались водители, на транспортных средствах у которых были такие авторамки, но это не очень частое явление. То, что они массово продаются в интернете, не говорит о том, что их активно покупают, сказал эксперт.

При этом он считает, что прежде всего это характеризует культурный уровень владельца автомобиля.