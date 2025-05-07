В Кремле указали на продолжающуюся в странах Прибалтики политику русофобии
В странах Прибалтики продолжается политика русофобии, которая распространяется и на их европейских партнеров. Об этом 7 мая заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Эти страны продолжают свою абсурдную политику, исполненную русофобства, причем проецируют эту политику даже на своих коллег по Европе, по европейским делам», — сказал он на брифинге, комментируя запрет стран Прибалтики на перелеты президента Сербии Александра Вучича и премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Россию.
Песков добавил, что такие действия свидетельствуют о нарастающих противоречиях внутри ЕС.
6 мая сообщалось, что власти Литвы и Латвии запретили самолету Вучича пересекать их воздушное пространство из-за намерений сербского президента посетить Москву для участия в мероприятиях по случаю празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ). Соответствующие действия вызваны «политической чувствительностью» к цели полета лидера.
Верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам Кая Каллас 14 апреля предупредила, что европейские чиновники, которые поедут в РФ для участия в торжественных мероприятиях, столкнутся с «последствиями». Однако Фицо заявил, что приедет в Москву на 9 мая, несмотря на запреты.