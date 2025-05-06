Силуанов заявил об отсутствии планов по изменению цены отсечения нефти
Министерство финансов РФ не планирует корректировать цену отсечения нефти для пополнения Фонда национального благосостояния (ФНБ) в проектировках трехлетнего бюджета. Об этом 6 мая журналистам заявил глава ведомства Антон Силуанов в ходе брифинга.
«В проектировках трехлетнего бюджета изменение цены отсечения не будет предусмотрено», — сообщил он.
На сегодняшний день этот порог составляет $60 за баррель.
Согласно бюджетному правилу, при превышении цены отсечения на нефть власти покупают валюту для фонда, при снижении — продают. Выступая на расширенной коллегии заседания Минфина в конце апреля, Силуанов отмечал, что изменение этого норматива отвечало бы запросам времени.
Ранее в этот день опрошенные «Известиями» эксперты рассказали, что цену отсечения нефти для пополнения Фонда национального благосостояния могут снизить до $50 за баррель Urals.