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Путин по телефону обсудил с Нетаньяху ситуацию на Ближнем Востоке

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Фото: РИА Новости/POOL/Александр Казаков
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Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, в котором обсудил с ним различные аспекты ситуации на Ближнем Востоке. Об этом 6 мая сообщается на сайте Кремля.

Лидеры обменялись поздравлениями по случаю 80-летнего юбилея Великой Победы. Путин передал пожелания здоровья и благополучия проживающим в Израиле ветеранам, говорится в публикации.

Стороны отметили решимость отстаивать правду о событиях Второй Мировой войны и важность противодействовать фальсификациям истории. Путин и Нетаньяху также подчеркнули решающий вклад Красной армии и всего советского народа в разгром нацизма.

«Память о героях войны, тех, кто отдал жизни ради Победы, свято чтят как в России, так и в Израиле, где 9 Мая также является государственным праздником», — сообщается в заявлении.

В ходе беседы лидеры рассмотрели ряд аспеков ситуации на Ближнем Востоке и актуальные вопросы взаимоотношений двух стран, уточняется на сайте Кремля.

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Ранее, 6 мая, Путин провел телефонный разговор со своим иранским коллегой Масудом Пезешкианом. Президенты России и Ирана договорились активизировать совместную работу по всестороннему укреплению практического сотрудничества и координации во внешней политике. Также Пезешкиан поздравил российского коллегу и граждан страны с 80-летием победы в Великой Отечественной войне.

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