СМИ сообщили о намерении президента Гвинеи-Бисау посетить парад Победы в Москве

Президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало намерен приехать в Россию с визитом для участия в мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине победы СССР в Великой Отечественной войне (ВОВ). Об этом 6 мая сообщило агентство Lusa со ссылкой на дипломатический источник.

Отмечается, что гвинейский лидер будет находиться в зарубежной поездке с 6 по 10 мая. Уже сегодня, во вторник, политик направляется с официальным визитом в Белоруссию. Затем к 9 мая приедет в Россию для участия в праздновании Дня Победы в Москве на Красной площади. После этого он сразу же вылетит в японскую Осаку, где намерен посетить выставку Expo 2025.

Позднее посол страны в РФ Алфреду Криштовау Гомеш Лопеш подтвердил «РИА Новости», что визит президента Гвинеи-Бисау в РФ действительно запланирован. Перед этим Сисоку Эмбало будет находиться в Белоруссии.

«Наш президент побывает на праздновании 80-й годовщины Победы», — сообщил дипломат.

3 мая в Сербии подтвердили, что президент страны Александр Вучич сдержит свое обещание и посетит парад Победы в Москве, несмотря на то что он на короткое время почувствовал недомогание и обратился к врачам. Сам президент Сербии 1 мая заявил, что намерен посетить Москву 9 мая и принять участие в праздновании Дня Победы, несмотря на давление со стороны Европейского союза (ЕС).

Главный парад страны в честь годовщины Победы традиционно пройдет на Красной площади в Москве. В нем примет участие целый ряд иностранных лидеров, включая президента Белоруссии Александра Лукашенко, председателя КНР Си Цзиньпина и главу Бразилии Лулу да Силву.

Как отметил 30 апреля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, представленность многих стран на высоком уровне на параде Победы в Москве говорит о том, что они разделяют важность праздника 9 Мая. По его мнению, у России есть не просто союзники, а государства, которые близки по духу и идеологии.