Axios заявил о лишении Голливуда основной выручки из-за пошлин Трампа

Голливуд может потерять основную выручку из-за пошлин президента США Дональда Трампа. Об этом 6 мая сообщили на портале Axios.

Как пояснили на портале, экспорт американских фильмов втрое превышает импорт, и хотя ввести пошлины на физические товары, пересекающие границу, нетрудно, так как США делали это на протяжении веков, с интеллектуальной собственностью, такой как фильмы, ситуация гораздо сложнее.

«Поэтому я уполномочиваю министерство торговли и торгового представителя Соединенных Штатов немедленно начать процесс введения пошлины в 100% на любые фильмы, поступающие в нашу страну, которые производятся за рубежом», — сообщил Трамп в социальной сети Truth Social.

Зарубежные фильмы занимают лишь незначительную часть проката в США — в основном в кинотеатрах показывают американское кино. Однако в крупных городах субтитрированные ленты привлекают внимание интеллектуальной элиты, и пошлины, предложенные Трампом, прежде всего ударят по этой аудитории и кинотеатрам, ориентированным на нее, добавила «Газета.Ru».

Американский лидер 5 мая уточнил, что «киноиндустрия в Америке умирает очень быстрой смертью», в то время как другие страны, наоборот, увеличивают меры поддержки отечественных фильмов. По мнению политика, это является результатом «согласованных действий» иностранных государств, что представляет собой угрозу национальной безопасности США.

Президент США 2 апреля объявил о масштабных мерах: базовые тарифы в 10% вводятся для всей поставляемой в США продукции. Для Европы этот показатель повышен до 20%. В своей речи президент назвал 2 апреля днем, когда американцы снова станут богатыми.

Страны Европейского союза (ЕС) в ближайшее время выступят единым фронтом против пошлин Трампа, вероятно, одобрив первый набор целенаправленных контрмер в отношении импорта США на сумму до $28 млрд. Европейская комиссия (ЕК) предложит членам ЕС 7 апреля список американских товаров, на которые будут наложены дополнительные меры.