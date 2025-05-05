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Трамп распорядился ввести пошлины в размере 100% на иностранное кино

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Фото: Global Look Press/Julian Stratenschulte
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Президент США Дональд Трамп распорядился установить пошлины в размере 100% на поступающие в страну зарубежные фильмы. Соответствующее заявление 4 мая он сделал в своей социальной сети Truth Social.

Он сообщил, что «киноиндустрия в Америке умирает очень быстрой смертью», в то время как другие страны, наоборот, увеличивают меры поддержки отечественных фильмов. По мнению политика, это является результатом «согласованных действий» иностранных государств, что представляет собой угрозу национальной безопасности США.

«Поэтому я уполномочиваю министерство торговли и торгового представителя Соединенных Штатов немедленно начать процесс введения пошлины в 100% на любые фильмы, поступающие в нашу страну, которые производятся за рубежом», — заявил Трамп.

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Трамп 2 апреля объявил о масштабных мерах: базовые тарифы в 10% вводятся для всей поставляемой в США продукции. Для Европы этот показатель повышен до 20%. В своей речи президент назвал 2 апреля днем, когда американцы снова станут богатыми.

Страны Европейского союза (ЕС) в ближайшее время выступят единым фронтом против пошлин Трампа, вероятно одобрив первый набор целенаправленных контрмер в отношении импорта США на сумму до $28 млрд. Европейская комиссия (ЕК) предложит членам ЕС 7 апреля список американских товаров, на которые будут наложены дополнительные данные меры.

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