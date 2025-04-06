СМИ узнали о подготовке ответных пошлин ЕС против США на $28 млрд

Страны Европейского союза (ЕС) в ближайшие дни выступят единым фронтом против пошлин президента США Дональда Трампа, вероятно одобрив первый набор целенаправленных контрмер в отношении импорта США на сумму до $28 млрд. Об этом 6 апреля сообщило агентство Reuters.

ЕС сталкивается с 25-процентными импортными пошлинами на сталь, алюминий и автомобили, а также «взаимными» пошлинами в размере 20% почти на все остальные товары со стороны США. Как сообщает агентство, пошлины Трампа охватывают около 70% экспорта ЕС в Соединенные Штаты, который в прошлом году составил €532 млрд.

Европейская комиссия (ЕК) предложит членам ЕС в понедельник, 7 апреля, список американских товаров, на которые будут наложены дополнительные пошлины в ответ на экономическую политику Трампа на сталь и алюминий. В него войдут мясо, крупы, вино, древесина, одежда, а также жевательная резинка, зубная нить, пылесосы и туалетная бумага.

По словам издания, среди членов ЕС существует спектр мнений о том, как реагировать. Некоторые призывают к более жесткому ответу, в то время как другие выступают за более сбалансированный подход, «чтобы не привести к эскалации торговой войны».

«Это сложный баланс. Меры не могут быть слишком мягкими, чтобы усадить Соединенные Штаты за стол переговоров, но не слишком жесткими, чтобы привести к эскалации», — сказал один дипломат ЕС.

По данным Reuters, голосование по первоначальным контрмерам пройдет в среду, 9 апреля, и, скорее всего, ответные пошлины будут одобрены. Они вступят в силу в два этапа — 15 апреля и через месяц.

2 апреля Трамп объявил о масштабных мерах: базовые тарифы в 10% вводятся для всей поставляемой в США продукции. Для Европы этот показатель повышен до 20%, а для Китая — до 34%. В своей речи президент назвал 2 апреля днем, когда американцы снова станут богатыми.

На фоне введенных импортных пошлин и политики Трампа в целом 5 апреля в Соединенных Штатах начались крупные акции протеста. По данным газеты The Guardian, возмущение в том числе вызвали продвижение в карьере предпринимателя и главы департамента государственной эффективности (DOGE) США Илона Маска, сокращение трат на здравоохранение, урезание мер по поддержке экологии и национальных парков.

Член американского конгресса от Демократической партии Эл Грин в свою очередь заявил о намерении инициировать процесс импичмента Трампа в течение 30 дней.